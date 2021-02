Nowa szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Johnson&Johnson trafi do Polski prawdopodobnie w kwietniu. - Harmonogram dostaw szczepionki będzie ustalany pod koniec tego miesiąca - mówi Radiu ZET prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.

- W kwietniu powinna trafić do Polski nowa szczepionka przeciwko COVID-19 - ujawnia Radiu ZET prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.

Nowa szczepionka Johnson&Johnson w Polsce. Znamy termin dostawy

Firma Johnson&Johnson złożyła do Europejskiej Agencji Leków wniosek o dopuszczenie swojej szczepionki. Agencja ma podjąć decyzje do połowy marca. Będzie to już czwarta szczepionka dostępna w krajach Unii Europejskiej.

- Harmonogram dostaw szczepionki będzie ustalany pod koniec tego miesiąca. Na ostateczny termin dostaw wpływ będą miały także moce produkcyjne - mówi reporterowi Radia ZET Danielowi Wrzosowi Grzegorz Cessak.

- Firma Johnson&Johnson przeprowadziła badania, które wykazały wysoką skuteczność szczepionki w przypadku podania jej tylko w jednej dawce. Produktem będą mogły się szczepić również osoby powyżej 60. roku życia - dodaje dr Cessak.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET