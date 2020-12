Nowe obostrzenia? Szef MZ: Będę rekomendował zdecydowanie surowsze działanie

Koronawirus nadal jest bardzo groźny i nie ma co udawać, że jest pokonany – przyznał Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Premier podkreślił, że zagrożenie wcale nie mija i sytuacja nadal jest bardzo trudna. - Mówi się, że noc jest najciemniejsza przed świtem i rzeczywiście dzisiaj, wiedząc o tym, że szczepionka przeciw Covid-19 jest już w zasięgu ręki, musimy mieć na uwadze, że wirus atakuje, jest bardzo groźny - przestrzegał. - Według wielu medyków styczeń i luty są groźniejsze niż październik i listopad. My zwalczmy koronawirusa, bo razem możemy tego dokonać – mówił.

Ale co z obostrzeniami? Według Morawieckiego sytuacja epidemiczna w Polsce jest w ostatnich tygodniach stosunkowo dobra, ale nie na tyle, by można było myśleć o luzowaniu restrykcji. - Nie ma co udawać, że można myśleć o zmianach w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w kierunku odmrażania – mówił, dodając przy tym, że wiele krajów w Europie wprowadza obecnie ostrzejsze ograniczenia. - Tam, gdzie trend się pogarsza, reagują szybko i my także mając na uwadze te ryzyka związane z trzecią falą, stawiamy na szczepionkę, na Narodowy Program Szczepień – powiedział.

Nowe obostrzenia?

Minister zdrowia Adam Niedzielski, który zresztą dzień wcześniej rekomendował przedłużenie obowiązujących już w Polsce obostrzeń, dodał: - Jeśli mówimy o obostrzeniach, trzeba mieć na uwadze, że okres sylwestra, okres ferii zimowych, to są kluczowe momenty, które będą skutkowały ewentualną trzecią falą pandemii – ostrzegał.

Dodał przy tym, że docierają do niego informacje o przedłużających się wyjazdach służbowych lub nawet o nadużywaniu takich opcji – zwłaszcza w kontekście zbliżającego się sylwestra. – Ja będę rekomendował zdecydowanie surowsze działanie, dlatego właśnie, żeby nas obronić przed trzecią falą – zapowiedział. Szczegóły mamy poznać podczas konferencji ministra zdrowia w czwartek 17 grudnia.

Szczepionka na Covid-19 „światłem w tunelu”

Przed nami trudne tygodnie i miesiące, musimy być bardzo ostrożni w wykonywaniu jakichkolwiek ruchów – powtarzał Niedzielski podczas konferencji prasowej we wtorek. - Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują. To znaczy, że spadek dynamiki, z którym miesiliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, jest coraz mniejszy. Tak naprawdę, liczba zakażeń stabilizuje się nam w okolicy średnio 10 tys. zakażeń, co jest ogromną liczbą, która prowadzi zarówno do presji na system opieki zdrowotnej, ale też - co jest najgorszą konsekwencją choroby na koronawirusa - do zgonów - mówił szef MZ.

Zdaniem Niedzielskiego tylko szczepionki są „światłem w tunelu”. - Ale ten tunel może nie być krótki – powiedział. - Patrząc też na poziom zachorowań, na którym się znajdujemy, trudno byłoby dopuścić do sytuacji, kiedy trzecia fala rozpocznie się właśnie z tego poziomu 10 tys. dziennych zachorowań – podkreślał, przypominając, że druga fala rozpoczęła się od poziomu 1 tys. dziennych zachorowań, a skończyła na 28 tys.

Przestrzegając przed trzecią falą zakażeń, zaapelował, żeby święta Bożego Narodzenia spędzić w domu. Jak dodał, "nasza przyszłość znajduje się w fiolce, w której są szczepienia". - I nie możemy dopuścić do tego, żeby szczepienia odbywały się w warunkach eskalacji pandemii, bo trudno będzie zorganizować wydajny proces szczepień - zaznaczył szef MZ.

