Rząd zamknie niektóre województwa? "Sytuacja jest nadal poważna"

Obostrzenia epidemiczne obowiązują do 9 kwietnia, ale wszystko wskazuje na to, że rząd zdecyduje się na ich przedłużenie. Niewykluczone, że wprowadzone zostaną nowe restrykcje, uzupełniające obecne rozwiązania. O nowych decyzjach ma poinformować minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rzecznik rządu Piotr Müller w TVN24 ocenił, że w tej chwili sytuacja epidemiczna nadal jest bardzo poważna. "Mamy chwilowo zmniejszoną liczbę zakażeń, to jedna rzecz, ale to wynika też z okresu świątecznego, gdzie niestety mniej osób chodzi na testy. (…) Jeżeli chodzi o zwiększenie liczby osób hospitalizowanych czy potrzebujących pomocy respiratorów, to widzimy jasno liczby i one niestety są niepokojące, rosnące. W związku z tym trudno mówić o znacznych poluzowaniach, o ile one w ogóle nastąpią" – powiedział.

Nowe obostrzenia po 9 kwietnia. Konferencja ministra zdrowia. Będzie regionalizacja?

Piotr Müller zapewnił, że rząd chciałby, żeby powrót do szkół był jak najszybszy, jednak w tej chwili trudno powiedzieć, czy będzie to możliwe pod koniec kwietnia.

Dopytywany o powrót do regionalizacji obostrzeń ocenił, że "w tym okresie to bardzo mało prawdopodobny wariant". "Nie wydaje mi się, żeby wariant regionalizacji był możliwy jeszcze na tym etapie. W przyszłości oczywiście do takich możliwości możemy wrócić, zależnie od sytuacji epidemicznej, podobnie, jak to miało miejsce jesienią" – przekazał.

Rzecznik rządu dodał, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej "będą miały bardzo skromny charakter".

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca nowych obostrzeń epidemicznych w Polsce, odbędzie się w środę 7 kwietnia o godz. 11.00. Transmisja i relacja na żywo na radiozet.pl.

RadioZET.pl/ PAP/ TVN24