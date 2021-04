Godzina policyjna i zakaz przemieszczania się? "Decydują 2-3 dni"

Koronawirus bije w Polsce rekordy. Liczba nowych zakażeń w ostatnich dniach utrzymuje się w okolicach 30 tysięcy. Sytuacja w szpitalach jest krytyczna – zwłaszcza na Śląsku, któremu pomagają już województwa opolskie i łódzkie. Zdaniem prof. Andrzeja Horbana, jeżeli liczba zakażeń nadal będzie rosła, to trzeba będzie zastosować pewne radykalne kroki. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się. Takie rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone jeszcze przed Wielkanocą. Jak mówił w rozmowie z Beatą Lubecką prof. Horban, „decydują w tej chwili 2-3 dni”.

Nowe obostrzenia i godzina policyjna?

W opinii głównego doradcy premiera ds. COVID-19, kompromisem byłoby nałożenie dodatkowych ograniczeń na województwa, w których sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza. Obecnie to Śląsk. - Ja nie mam wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach europejskich. Jeżeli przypominam sobie zachowanie ludzi w I fazie epidemii, na wiosnę, kiedy udało nam się stłumić epidemię do bardzo niewielkich rozmiarów, to ulice były puste. I to jest odpowiedź – mówił.

- Jeżeli ludzie nie będą zachowywać się rozsądnie, zgodnie z naszymi zaleceniami, to będziemy mieli więcej zakażeń. Więcej niż 35 tysięcy – dodał. Według Gościa Radia ZET Polska już teraz jest „prawie zamknięta”. - Reszta leży na stole, to decyzje pana premiera – mówił jego doradca.

Sytuacja w Polsce powinna poprawić się za około 2-3 tygodnie. - Już poniekąd widzimy światełko w tunelu, tylko dość daleko – powiedział prof. Horban. Podkreślał, że obecnie najważniejsze są szczepienia. - Szczepmy się tym, co mamy i nie filozofujmy – mówił.

