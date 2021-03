Rząd decyduje ws. nowych obostrzeń. Kiedy konferencja?

Czerwoną strefą przy tak dużej liczbie zakażeń koronawirusem jest już praktycznie cała Polska, choć te bardziej restrykcyjne obostrzenia obejmują na razie tylko województwo warmińsko-mazurskie. Wciąż pod uwagę brane jest jednak nałożenie ich również na inne części Polski - tam, gdzie liczba zakażeń systematycznie rośnie. Zagrożone wejściem do strefy lockdownu są m.in. województwa lubuskie i pomorskie. - Faktycznie rozważamy pewne obostrzenia o charakterze regionalnym. Raczej nie będziemy dokonywać obostrzeń o charakterze ogólnopolskim – potwierdział w czwartek w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller.

Konferencja ws. obostrzeń po weekendzie?

Rzecznik rządu na późniejszej konferencji prasowej zapewnił, że do końca obecnego tygodnia na pewno zmian w obostrzeniach nie będzie. Decyzje w tej sprawie mogłyby jednak zapaść. W piątek o godz.10 ma zebrać się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a to właśnie na tych spotkaniach zapadają decyzje dotyczące obostrzeń.

- Będziemy omawiać aktualną sytuację i być może już jutro (w piątek 5 marca - red.) będą podjęte decyzje w tym zakresie. Sytuacja jest dynamiczna. Nie mogę powiedzieć w tej chwili, w jakim kierunku będą szły decyzje, jeśli chodzi o obostrzenia - mówił Müller. Oznacza to, że jeszcze w piątek, w weekend lub tuż po weekendzie możemy spodziewać się konferencji premiera lub ministra zdrowia, na której przedstawione zostałyby kolejne decyzje rządu.

- Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy – przekazał rzecznik rządu. Pozwoliłoby to, jak mówił, "w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza obostrzenia niwelować, a tam, gdzie to konieczne je wprowadzać". Zaznaczył, że następowałoby to z pewnym wyprzedzeniem, by poszczególne podmioty m.in. gospodarcze mogły się przygotować.

