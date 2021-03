Dodatkowe obostrzenia w kolejnych województwach? Wiceminister zdrowia komentuje

Nie ma decyzji, żeby włączać kolejne województwa do obszaru obostrzeń - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wcześniej rzecznik resortu sugerował, że po Warmii i Mazurach nowe obostrzenia mogą zostać wprowadzone w województwach pomorskim i lubuskim. Rzecznik rządu wspominał z kolei o możliwym lockdownie powiatowym.

Lockdown i zaostrzony rygor sanitarny rząd wprowadził ponownie do połowy marca w województwie warmińsko-mazurskim. Tam sytuacja epidemiczna jest najbardziej niepokojąca. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ostrzegał jednak, że w ślad za Warmią i Mazurami podążają ostatnio województwa pomorskie i lubuskie. Jak mówił, jeśli liczba zakażeń nadal będzie tam tak dynamicznie rosła, można spodziewać się decyzji o powrocie do obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji prasowej tych informacji nie chciał potwierdzić.

Dzień później wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska również podkreślał, że na razie nie ma żadnych decyzji w tej kwestii. Pytany w Polsat News o kryteria podejmowania regionalnych obostrzeń, mówił, że jest ich wiele. - Oprócz odsetka chorych w danym województwie, to są to też zajęte łóżka, zajęte respiratory, odsetek mutacji brytyjskiej [...], to nie jest jeden sztywny parametr – komentował. Zapytany, czy decyzja o regionalnych obostrzeniach mogłaby zapaść, odpowiedział, że na podstawie danych nie byłoby takiej rekomendacji.

Brytyjska mutacja koronawirusa w Polsce

Kraska podkreślał, że wśród nowych zakażeń to brytyjska mutacja odgrywa "bardzo wielką rolę, bo z tych badań, które prowadzimy w całym kraju, widzimy, że coraz więcej próbek dodatnich to właśnie ten wariant wirusa". - To niepokoi, bo brytyjska odmiana jest bardziej zakaźna niż klasyczny koronawirus – dodał.

Podkreślił, że niepokojące jest to, że coraz częściej Polacy wybierają leczenie na własną rękę w domu. - Wiem nawet, że są wypożyczane aparaty do tlenu. Pacjenci trafiają do szpitali w już dość poważnych stanach – powiedział Kraska. Dodał, że z tego właśnie wynika duża liczba pacjentów pod respiratorami. - Nie czekajmy do ostatniej chwili, bo to się może źle skończyć – zaapelował.

