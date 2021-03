Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce zostały rozszerzone na cały kraj. Od 20 marca zamknięte będą m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowe, kina, baseny, sauny i solaria. Rząd dodatkowo rekomenduje pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące rozszerzonych zasad bezpieczeństwa.

Nowe obostrzenia: możliwy "głębszy lockdown"

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w TVP Info, czy możliwy będzie "jeszcze głębszy lockdown, jeszcze większe przykręcenie śruby", odparł, że "niestety nie można wykluczyć takiej perspektywy". Szef resortu zdrowia przypomniał, że wiosną 2020 roku, gdy w Polsce wprowadzono pierwszy ogólnokrajowy lockdown, "zdecydowanie mniejsze poziomy zachorowań wywoływały u nas reakcję wręcz lękową".

Mieliśmy (wtedy - red.) poziom dyscypliny i obawy bardzo wysoki, i wtedy to przestrzeganie obostrzeń miało zupełnie inny poziom niż teraz ADAM NIEDZIELSKI

Według szefa MZ "teraz oswoiliśmy sobie Covida". - To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do jego funkcjonowanie, i niestety - mimomimo że te restrykcje, z którymi będziemy mieli do czynienia od soboty są już bardzo wysokie - to nie jestem przekonany, czy to wpłynie aż tak na zmianę naszych zachowań, że ograniczymy nasze kontakty międzyludzkie, że przede wszystkim też przejdziemy na zdalną pracę i będziemy zachowywali się tak, jakbyśmy mieli poczucie realnego zagrożenia - powiedział.

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że "w ostatnim czasie, gdy patrzymy na to, co się działo po Nowym Roku i sytuację z Krupówek (w Zakopanem bawiły się tłumy turystów niezachowujących reżimu sanitarnego - red.), to widać było, że mimo tych 10, a potem 15 tysięcy zachorowań (dziennie), poziom przejęcia się sytuacją nie był zbyt duży".

Jak zaznaczył, za każdy razem, gdy rząd wprowadzał obostrzenia, w perspektywie 10-14 dni widać było efekty, co najmniej wyhamował wzrost zachorowań. - Potencjalnie apogeum trzeciej fali czeka nas w perspektywie dwóch, trzech tygodni, a więc licząc mniej więcej ten 14-dniowy okres zadziałania restrykcji, myślę, że właśnie będziemy mieli do czynienia powoli z wygaszaniem tego wzrostowego trendu - wyjaśnił.

Lockdown potrwa do 9 kwietnia

Wskazane w rządowym rozporządzeniu obostrzenia będą obowiązywać do 9 kwietnia na terenie całej Polski. Do tej pory lockdown był ograniczony do czterech województw. - Obostrzenia działają tam już dwa tygodnie i widać, że tempo wzrostu zakażeń w warmińsko-mazurskim zostało wygaszone, tam sytuacja jest stabilna. Jeszcze nie widać punktu przesilenia, żeby zachorowania zaczęły spadać, ale już praktycznie z dnia na dzień nie obserwujemy przyrostów - powiedział minister zdrowia.

Od 20 marca swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone. W ograniczonym zakresie będą musiały działać też galerie handlowe. Z rozporządzenia wynika, że zamknięte będą teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie będzie możliwa. Możliwa będzie jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Zamknięte będą również kina, zakazane będą też projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne będą również baseny (z pewnymi wyjątkami), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki. Obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

RadioZET.pl/TVP Info/PAP