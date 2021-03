Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Wadowicach oświadczył, że w tym tygodniu ogłoszone zostaną nowe obostrzenia. Szef rządu podkreślił, że ostatnie dane epidemiczne są cały czas bardzo niepokojące.

- Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem - przekazał premier.

- Z punktu widzenia obostrzeń podejmujemy decyzję w oparciu o kilka parametrów jednocześnie. Po pierwsze to jest oczywiście tendencja dotycząca wzrostu zakażeń, czy w ogóle trend w obszarze zakażeń - przekazał premier. Zaznaczył, że brana jest także pod uwagę liczba osób hospitalizowanych. - Kolejna to ta najbardziej tragiczna, najsmutniejsza okoliczność, która wiąże się ze zgonami naszych obywateli. A jeszcze inna to liczba łóżek respiratorowych. Wreszcie bierzemy też pod uwagę to, co dzieje się w krajach nas otaczających - wyliczył.

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, w trakcie całkowitego lockdownu rząd planuje zmniejszyć liczbę osób w sklepach i kościołach oraz zamknąć markety budowlane i sklepy RTV/AGD. Rozważane jest także wprowadzenie nowych zasad przemieszczania się, zwłaszcza w okresie Wielkanocy.

Z kolei w poniedziałek (22 marca) na antenie Polsat News prof. Andrzej Horban wskazał, że "jeżeli będzie całkowity lockdown, to kościoły będą prawdopodobnie zamknięte". - Tutaj już nie ma zabawy. Walczymy o ludzkie życie, a nie o różnego rodzaju przyjemności - mówił główny doradca premiera ds. Covid-19.

Lockdown na Wielkanoc. Do Polski dotrze 7 mln dawek szczepionek

Premier podczas wizyty w firmie Maspex w Wadowicach zapowiedział, że w najbliższych tygodniach do Polski trafią kolejne szczepionki. - W najbliższych czterech, pięciu tygodniach otrzymamy 7 mln dawek z tego harmonogramu, który do nas doszedł. Oprócz dostępnych szczepionek Pfizera, AstryZeneki, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, to wszystko razem spowoduje, że do końca kwietnia zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką, będzie kolejnych 7 mln osób. - To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać - podkreślił premier.

- Dziś przynajmniej wiemy, że ta rosnąca liczba dostępnych szczepionek jest tym najlepszym remedium na zwalczenie epidemii, a wraz z tym najlepszym remedium na powrót do normalnego życia gospodarczego - zaznaczył szef rządu.

RadioZET.pl/PAP