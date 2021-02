Nowe obostrzenia obowiązują na razie od 12 lutego 2021 r. na okres dwóch tygodni, czyli do 28. Co otworzy się w ramach złagodzonych restrykcji? Wśród miejsc, które wznowią działalność, są m.in. hotele, kina, teatry i stoki narciarskie.

W piątek otwierają się:

hotele – 50 procent pokoi może być udostępnionych

kina, teatry, opery, filharmonie

baseny, stoki narciarskie, boiska oraz korty tenisowe zewnętrzne

kasyna

Zamknięte wciąż pozostają siłownie, kluby fitness i restauracje, które mogą serwować posiłki na wynos.

Powrót do szkoły. Co zmienia się w trybie nauki?

Jak ogłosił w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, VIII-klasiści przygotowujący się do egzaminu oraz maturzyści w najbliższym czasie nie wrócą do trybu nauki stacjonarnej. Przez następne dwa tygodnie w szkołach uczyć się będą jedynie uczniowie klas I-III szkół podstawowych, pozostali zdalnie. Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu VIII-klasisty lub matury funkcjonują jednak stacjonarne konsultacje – indywidualne oraz w niedużych grupach.

Hotele i pensjonaty mogą przyjmować gości

Od piątku hotele i pensjonaty mogą wznowić swoją działalność, ale goście mają do dyspozycji tylko połowę pokoi. Otwarte mogą być już stoki narciarskie, ale nadal zamknięte kluby fitness. Restauracje - tak jak do tej pory - mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. Gościom może być udostępnione jednak nie więcej niż 50 procent pokoi znajdujących się w obiekcie. Zgodnie z rozporządzeniem od piątku działać mogą też stoki narciarskie czy kasyna. W tym ostatnim przypadku będą musiały być zachowane limity. W takim punkcie nie będzie mogło być więcej osób niż jedna na 15 m kw. powierzchni. Klienci będą musieli też zachować co najmniej 1,5 m odstęp od siebie.

Znowelizowane przepisy pozwolą również na organizację egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.

Rozporządzenie uzupełnia też kolejność szczepień przeciwko COVID-19 o urzędowych lekarzy weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby.

Nadal będą zamknięte siłownie, aquaparki, kluby i centra fitness. Restauracje, tak jak do tej pory, będą mogły tylko wydawać posiłki na wynos. Gości nie będą mogły przyjmować też wesołe miasteczka i parki rozrywki, pokoje zagadek czy dyskoteki.

Polski Holding Hotelowy informował w środę PAP, że w związku z otwarciem hoteli jest bardzo duże zainteresowanie obiektami wypoczynkowymi, szczególnie położonymi w górach. Tatrzańska Izba Gospodarcza przekazała zaś, że w najbliższy weekend w Zakopanem spodziewana jest kumulacja frekwencji turystycznej, a pod Giewont może przyjechać nawet 20 tys. gości. Wiele osób interesuje się też bazą hotelową nad morzem.

Kina, teatry, filharmonie i opery otwarte w reżimie sanitarnym

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, instytucje kultury, takie jak kina, teatry, opery, filharmonie oraz domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo, mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami: "udostępniania widzom lub słuchaczom 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni); zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów, lub posiłków".

Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Decyzja o otwarciu kin i instytucji kultury pozostaje każdorazowo w kompetencji osób zarządzających, w przypadku instytucji kultury - działających w uzgodnieniu z ich organizatorami/założycielami.

Stoki narciarskie, baseny, korty tenisowe i boiska na świeżym powietrzu

Wprowadzone zmiany łagodzą obostrzenia w obszarze sportu powszechnego i umożliwiają amatorom korzystanie z obiektów sportowych na świeżym powietrzu, kortów oraz basenów. Możliwe będzie też m.in. współzawodnictwo sportowe prowadzone przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych oraz organizowanie szkoleń i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.

Otwarte zostaną wszystkie obiekty sportowe na powietrzu, w tym orliki, stoki narciarskie i lodowiska (ale nie dotyczy to tych pod tzw. balonem). Na kortach nie będzie mogło przebywać więcej niż pięć osób. Możliwe będzie teraz organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy o sporcie, a także egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie o żegludze śródlądowej.

Na mocy rozporządzenia nastąpiło także zwolnienie z odbywania kwarantanny członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów, sędziów, powracających do Polski ze zgrupowań zagranicznych. Jak napisano w uzasadnieniu ma to pozwolić na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowcom przygotowującym się do tegorocznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio.

