Kary za łamanie obostrzeń. Policja zapowiada "zdecydowane represje"

Szef policji zapowiedział "zdecydowane represje" wobec osób łamiących obostrzenia. - Ciągle napotykamy na ludzi, którzy robią to często w sposób niezwykle lekceważący. Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać - ostrzegł komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Obostrzenia na najbliższe dwa tygodnie, w związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19 w Polsce, ogłosili w czwartek premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Zgodnie z decyzją rządu od 27 marca do 9 kwietnia wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. zostaną zamknięte. Zakaz działalności obejmie w tym czasie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne.

W piątkowej konferencji na temat przestrzegania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa wziął udział Komendant Główny Policji. - Dane, które obserwujemy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o poziom zakażeń, ilość zgonów są porażające. Porażające jest również to jak niezwykle obciążona jest ta służba, która jest na pierwszej linii frontu, a więc służba medyczna. To powoduje, że wszyscy dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zrobić wszystko, aby proces przyrostu ilości zakażeń i zgonów zahamować - powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Komendant wskazał, że ogromną rolę w całym procesie walki z epidemią koronawirusa odgrywa polska policja. - W tej chwili wszyscy policjanci kierowani do służby na ulice polskich miast, wsi, naszych osiedli. Jako jeden z priorytetów mają stawiane zadania kontroli przestrzegania wprowadzonych obostrzeń - podkreślił.

Jarosław Szymczyk przekazał też dane dotyczące obowiązku noszenia maseczek. - Średnia dobowa na przestrzeni ostatnich tygodni to było około 2,5 tys. osób, które były rozliczane za brak maseczek, czy wcześniej obowiązku zasłaniania ust i nosa. Dzisiaj to jest blisko 9 tys. za minioną dobę. Za poprzednią było to 6 tys. - tłumaczył.

- To pokazuje, że policjanci w sposób odpowiedzialny podchodzą do realizacji tych obowiązków - poinformował. Zapowiedział także, że przestrzeganie obostrzeń w najbliższych dniach i tygodniach będą jednym z priorytetów każdej służby, każdego funkcjonariusza polskiej policji.

- Niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają. I to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji jeśli chodzi o stan zdrowia. Tych, którzy są tak obciążeni pracą. Mówię tutaj o osobach medycznych w naszym kraju - zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP