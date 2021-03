Nowe obostrzenia od soboty, 27 marca, wprowadzają zakaz zgromadzeń, zarówno uczestnictwa jak i ich organizacji. Zdaniem doktora Mikołaja Małeckiego jest on niezgodny z Konstytucją.

Nowe prawo wchodzi w życie od soboty. Rządzący zawarli w nim przepis o zakazie udziału w zgromadzeniach, niezależnie od ich rodzaju. Nie zapowiadali tego obostrzenia wcześniej.

Prawnik: Zakaz zgromadzeń sprzeczny z Konstytucją

- To bardzo poważna, drastyczna restrykcja, szczególnie ograniczająca prawo obywateli do protestowania. Wprowadzenie teraz zakazu udziału w zgromadzeniach dowodzi, że dotychczas nie było takiego zakazu, był jedynie zakaz organizowania zgromadzeń. A więc nie było żadnej podstawy prawnej, żeby ścigać za udział w zgromadzeniach. To dowodzi, że działania służb były bezprawne - powiedział Radiu ZET dr Mikołaj Małecki.

Prawnik zaznacza, że nawet gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej, to akurat tego prawa - do udziału w zgromadzeniach - nie można obywateli pozbawić w ramach tego stanu nadzwyczajnego. Art. 233 Konstytucji wskazuje na to wyraźnie. - Wprowadzenie tego zakazu jest oczywiście sprzeczne z Konstytucją i nie ma mocy prawnej - konkluduje dr Małecki.

RadioZET.pl/oprac. BCh