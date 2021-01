Co po 17 stycznia? „Jest przewidywany wariant obostrzeń”

Mam nadzieję, że widmo trzeciej fali zakażeń koronawirusem nie będzie się materializować – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. – W najbliższych dniach będziemy uważnie obserwować, z jakim trendem będzie wzrastała liczba zakażeń – dodał. Chodzi tu o przewidywane wzrosty w dziennych raportach resortu zdrowia po świętach Bożego Narodzenia. Czy możliwe więc, że po 17 stycznia rząd wprowadzi kolejne obostrzenia? Tak, wszystko zależy od dynamiki rozwoju epidemii – podkreślają rządzący.

Nowe obostrzenia po 17 stycznia?

- Jesteśmy w krytycznym okresie, który zdecyduje, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać kroku idącego w kierunku poluzowania lub - jeżeli sytuacja się pogorszy - nawet przewidywany jest ewentualny wariant obostrzeń - powiedział w poniedziałek Niedzielski i apelował do Polaków, żeby najbliższe dwa tygodnie potraktować "jak przysłowiową kwarantannę" i przestrzegać obowiązujących zaleceń.

- Patrząc na doświadczenie, jakie mamy po sylwestrze, gdy liczba incydentów opisywanych przez policję i GIS była bardzo niewielka, ja zewsząd otrzymywałem komentarze, że to była bardzo spokojna sylwestrowa noc i ja mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na to, że w najbliższym okresie nie będziemy mieli eskalacji zachorowań i to widmo trzeciej fali nie będzie się po prostu materializowało - podkreślił szef MZ.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

RadioZET.pl