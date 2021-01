Nowe obostrzenia po 17 stycznia? Rzecznik ujawnia plany rządu

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski rozmowa z rzecznikiem rządu dotyczyła zaostrzenia obostrzeń epidemicznych m.in. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Piotr Müller pytany, czy polski rząd bierze pod uwagę zaostrzenie tych rygorów odparł, że "w tej chwili skala ograniczeń jest wystarczająca".

- Natomiast oczywiście nie można wykluczyć, że jeżeli podobnie jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii będzie z dnia na dzień, czy w danym tygodniu drastyczny wzrost zakażeń, trzeba będzie niestety również nieco obostrzenia zwiększyć - zaznaczył Müller.

- Na tym etapie wydaje się, że najbardziej możliwym wariantem jest po prostu ich przedłużenie, taka decyzja, taka informacja powinna pojawić się na przełomie tego i następnego tygodnia - przekazał rzecznik rządu.

Powrót do szkół po feriach jednak niepewny

Rzecznik rządu był również pytany, czy - zgodnie ze słowami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka - jest prawdopodobne, że uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół 18 stycznia. - Tutaj byłbym bardziej wstrzemięźliwy co do stwierdzenia, że to jest wariant możliwy. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie oceniał informacje dot. liczby zachorowań z ostatnich dni, po Świętach Bożego Narodzenia i sylwestrze. Taka decyzja będzie podjęta dopiero po tych informacjach - podkreślił.

Müller dodał, że nie jest "tak dużym optymistą" w kwestii powrotu dzieci do szkół 18 stycznia. - Ale faktycznie, jeśli miałyby być decyzje podejmowane, to w pierwszej kolejności byłyby to klasy 1-3 [...]. Spodziewam się, że ta decyzja zostanie ogłoszona najpóźniej w poniedziałek - powiedział rzecznik rządu. W poniedziałek w TVP3 Lublin Czarnek powiedział, że trwają przygotowania do tego, żeby 18 stycznia najmłodsi uczniowie z klas 1-3 wrócili do szkół. Podkreślił, że powrót uczniów do szkół zależy od sytuacji epidemicznej.

W Polsce trwa tzw. narodowa kwarantanna, czyli nowe zasady sanitarno-epidemiczne, które weszły w życie w poniedziałek, 28 grudnia. Do 17 stycznia 2021 roku hotele, baseny, siłownie i dyskoteki są nieczynne. W restauracjach jedzenie jest serwowane tylko "na wynos", a wyciągi narciarskie dostępne są jedynie w ramach sportu zawodowego. Ograniczona została także działalność galerii handlowych.

