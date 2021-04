Nowe obostrzenia po 18 kwietnia. Rząd zmienia kryteria luzowania restrykcji

Minister zdrowia pytany o to, kiedy możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń, odparł, że m.in. na ten temat w środę będzie rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego. – Jutro trzeba się spodziewać, że po tym posiedzeniu wydamy oficjalny komunikat, natomiast rozmowy toczą się i dziś i jutro – poinformował w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Adam Niedzielski.

– Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami. Też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło – dodał szef resortu zdrowia.

Rząd zmienia kryteria luzowania obostrzeń

Adam Niedzielski zapowiedział, że podstawowym kryterium w zakresie luzowania obostrzeń nie będzie dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem. – Kryteria luzowania obostrzeń się zmieniają [...] Teraz, kiedy mamy apogeum trzeciej fali w szpitalach, patrzymy na liczbę zajętych łóżek, to jest dominujący element i on będzie decydował czy jest jakaś przestrzeń do luzowania – przekazał szef MZ.

Kolejnym parametrem decydującym o znoszeniu restrykcji będzie liczba zaszczepionych osób powyżej 60. roku życia. – Ażeby mówić o odważniejszym otwieraniu powinniśmy mieć wyszczepionych ok. 70 proc. osób w wieku 60 i więcej lat. W tej chwili mamy ok. 40 proc. – dodał minister zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 13 kwietnia o 13 227 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu – 1766 i na Śląsku – 1666. Zmarło 644 chorych z Covid-19. Rzecznik resortu zdrowia podczas briefingu prasowego stwierdził, że ''jutro będziemy mówili o miarodajnym wyniku obrazującym skalę naszej epidemii".

RadioZET.pl/PAP/Rzeczpospolita