Nowe obostrzenia przed świętami? Minister zdrowia odpowiada

Nowe obostrzenia zostały ostatnio wprowadzone 7 listopada. Po gwałtownym wzroście zakażeń koronawirusem rząd zamknął wtedy m.in. sklepy i kina w galeriach handlowych. Klienci wrócili do sklepów 28 listopada. Tego dnia w Polsce zaczął obowiązywać etap nazywany przez rząd etapem odpowiedzialności. Potrwa jeszcze do 27 grudnia.

Dopiero potem, najwcześniej 28 grudnia, o ile liczba zakażeń spadnie, przejdziemy do tzw. etapu stabilizacji, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną, żółtą i zieloną, a restrykcje będą stopniowo luzowane. Do tego czasu rząd nie zamierza wprowadzać żadnych zmian w obostrzeniach.

- Proces pandemiczny charakteryzuje się wysoką inercją, skutki wszystkich działań rozłożone są na dłuższy czas i nie można reagować z tygodnia na tydzień. Do 27 grudnia nie będziemy wprowadzali żadnych zmian w obostrzeniach, potem będzie czas na zmianę – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, reżim sanitarny i tak został już poluzowany, gdy rząd otworzył galerie handlowe. - Chcemy zachowywać się stabilnie, chcemy podejmować rozważne decyzje, dlatego, tak jak się umówiliśmy, na poziomie regulacji, jaką jest rozporządzenie epidemiczne, będziemy czekali do 27 grudnia – powiedział Niedzielski.

RadioZET.pl