Będą nowe obostrzenia w Polsce? Rzecznik rządu komentuje

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce od ponad pół roku, lokalnie wybuchają kolejne ogniska zakażeń, co budzi pytania o powrót do obostrzeń, a nawet kompletnego lockdownu. Rzecznik rządu zapewnia jednak, że na razie takich decyzji nie ma – przynajmniej nie „na większą skalę”.

Koronawirus od kilku tygodni nie bije już rekordów w dziennym przyroście nowych zakażeń. Wręcz przeciwnie. Liczba nowych przypadków Covid-19 w Polsce zaczęła gwałtownie spadać – tak jak i liczba wykonywanych testów. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia przekazało w raporcie, że liczba wykrytych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin wyniosła 302 przy 10,3 tys. wykonanych testów. Dla porównania, w niedzielę raportowano o 437 przypadkach na 18,6 tys. testów, w sobotę było to 567 zakażeń na 25,5 tys. testów, a w piątek 691 zakażeń przy 22,4 tys. testów.

Nowe zakażenia wciąż liczone są jednak w setkach, a niepokoje rosną zwłaszcza w związku z nowymi ogniskami na weselach i kolejnymi doniesieniami dotyczącymi zakażeń w szkołach. Pojawiają się więc pytania o ewentualne nowe obostrzenia lub przywrócenie wcześniejszych restrykcji. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz już w zeszłym tygodniu zapowiadał, że brane są pod uwagę dodatkowe ograniczenia na weselach.

W poniedziałek do sprawy odniósł się w TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. Jak przyznał, faktycznie to wesela są obecnie jednymi z częściej występujących ognisk zakażeń koronawirusem, ale na razie decyzji co do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w tym obszarze nie ma i – co podkreślił wyraźnie - być może nie będzie.

Pytany o ewentualny powrót do lockdownu, zapewnił, że taki wariant nie jest obecnie brany pod uwagę. - Nie wydaje mi się, aby on był możliwy, ponieważ cały system służby zdrowia, cały mechanizm państwowy jest już o wiele lepiej przygotowany do koronawirusa, do pojawiających się nowych przypadków - przekonywał. Dodał, że rząd nie zakłada wprowadzenia nowych ograniczeń na większa skalę, wprowadzane mają być regionalne ograniczenia, wynikające z lokalnych ognisk koronawirusa.

