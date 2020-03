Nowe obostrzenia w Polsce w związku z epidemią koronawirusa. Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej o wprowadzeniu dodatkowych regulacji. Są to m.in. dystans 2 metrów między osobami, niepełnoletni tylko z dorosłymi w przestrzeni publicznej, ograniczenia w dostępie do parków, wyłączenie rowerów miejskich. Rząd wprowadził również limit osób w sklepie do 3 osób na kasę.