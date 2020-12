Nowe obostrzenia w święta. Policja będzie reagować "z własnej inicjatywy"

Wigilia czy świąteczny obiad dla maksymalnie 5 dodatkowych gości - takie ograniczenie wprowadził polski rząd. Policja zapewnia, że nie planuje "specjalnych działań", co nie oznacza, że nie będzie pukać do drzwi. - Będziemy zwyczajnie reagować jak na inne zgłoszenia, czy z własnej inicjatywy - mówi rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami z powodu rozprzestrzeniającego się od wielu miesięcy koronawirusa w tym roku nie będziemy mogli spotkać się w Święta w dużym gronie rodzinnym. Wprowadzone przez rząd ograniczenia zakładają, że na wigilijną kolację będziemy mogli zaprosić maksymalnie pięć dodatkowych osób. Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka zaznacza, że w kwestii obowiązujących przepisów dotyczących limitu liczby wigilijnych gości policjanci liczą na samodyscyplinę i wzajemne zrozumienie. - Nie chcemy przecież mieć do siebie złości w związku z tym, że zaraziliśmy bliskie nam osoby, a zakończyło się to tragicznie - mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Mandaty za łamanie obostrzeń w Wigilię i święta

Ciarka podkreśla jednak, że policja jest zobowiązana reagować w przypadku chociażby zgłoszeń o łamaniu obostrzeń. - A takich zgłoszeń otrzymujemy dość dużo, co jest kolejnym przykładem tego, jak wielu naszych obywateli obawia się wirusa - podkreśla. Zaznacza, że w związku z obowiązującymi w wigilię obostrzeniami policja nie planuje "specjalnych działań" prowadzonych pod jakąś nazwą. - Będziemy zwyczajnie reagować jak na inne zgłoszenia, czy z własnej inicjatywy - mówi.

Za łamanie obowiązujących obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym policja może nałożyć pouczenie, mandat karny w wysokości do 500 zł, a także sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub notatkę do służb sanitarnych, które w drodze decyzji administracyjnej mogą nałożyć karę do 30 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP