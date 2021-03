Choć resort zdrowia i Episkopat wystąpili ze wspólnym apelem w sprawie przestrzegania obostrzeń w kościołach, wciąż nie jest pewne, czy świątynie nie zostaną zamknięte. Mówił o tym niedawno doradca premiera, prof. Andrzej Horban. Zdecydowanie skrytykował ten pomysł biskup Ignacy Dec. "Wierzę w to głęboko, że drugi rok z rzędu nie dojdzie do zamknięcia świątyń. Byłoby to coś strasznego" – powiedział "Naszemu Dziennikowi".

Nowe obostrzenia w kościołach, które mają wejść w życie od soboty 27 marca, zakładają surowsze ograniczenia przestrzenne. Jedna osoba będzie mogła przebywać na obszarze 20 metrów kwadratowych i maksymalnie półtora metra od kolejnej.

Jeszcze w tym tygodniu prof. Andrzej Horban, doradca premiera do spraw epidemicznych, mówił w mediach, że przy niekontrolowanym wzroście zakażeń będzie trzeba zamknąć wszystko, włącznie ze świątyniami.

Biskup o możliwym zamknięciu kościołów: Nie ma na to zgody

Taki pomysł zdecydowanie skrytykował biskup świdnicki Ignacy Dec. "Przyjrzyjmy się dotychczasowej historii świata. Gdy dochodziło do strasznych epidemii, a ludzie masowo umierali, to żadna władza – nigdy – nie zdecydowała się na zamknięcie świątyń. To były te miejsca, gdzie ludzie wierzący szukali ratunku i gdzie go znajdowali. Teraz próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia" – powiedział biskup Dec "Naszemu Dziennikowi".

Biskup przypomina o pielęgnowaniu 1000-letniej historii Polski. "Wiedzieliśmy też, skąd przychodzimy, a więc z doświadczeń i tradycji zakorzenionych w prawdzie Ewangelii. Obecny rząd wielokrotnie odwoływał się do wyższych wartości. I wierzę w to głęboko, że drugi rok z rzędu nie dojdzie do zamknięcia świątyń. Byłoby to coś strasznego" – podnosi ksiądz biskup.

Biskup: Mamy prawo się gromadzić

Hierarcha mówił o "głodzie eucharystii", którego od roku pandemii nie może spełnić wielu katolików. Biskup Dec liczy na to, że wierzący mocniej upomną się o swoje prawo do wolności religijnej. "Mamy prawo się gromadzić i oddawać Bogu chwałę. A to możliwe jest w pełni tylko w świątyniach. Dlatego mam nadzieję, że katolicy i organizacje katolickie wyjdą z oficjalnym stanowiskiem, w którym stwierdzą, że na ponowne zamykanie świątyń nie ma zgody" – podkreśla.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 34 tys. nowych zakażeniach koronawirusem, to absolutny rekord od początku badań w trakcie pandemii w Polsce. W piątek 26 marca, o godz. 11, odbędzie się konferencja KEP w sprawie ogłoszonych w czwartek rządowych obostrzeń, dotyczących kościołów.

