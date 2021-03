Nowe obostrzenia w marcu 2021 wciąż są możliwe, ale nie w tym tygodniu - uważa prof. Magdalena Marczyńska z WUM, która doradza rządowi w ramach Rady Medycznej. Chodzi o obostrzenia regionalne, które po lockdownie na Warmii i Mazurach miałyby zostać wprowadzone także w innych regionach

Nowe obostrzenia zostaną wprowadzone w najbliższych dniach? Prof. Marczyńska pytana, czy podczas wtorkowego spotkania Rady Medycznej analizowany był scenariusz rozszerzania obostrzeń obowiązujących na Warmii i Mazurach na inne regiony, odpowiedziała, że nie. "W tym tygodniu nie należy się spodziewać zmian w obostrzeniach. Mam taką nadzieję" – dodała.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która doradza rządowi w ramach działalności Rady Medycznej, przyznała, że eksperci zachęcają rząd do pogłębionej analizy danych. "To konieczne, abyśmy mogli podejmować racjonalne decyzje. Nasze obserwacje – także ze szpitali – są takie, że obecna fala wirusa dotyczy głównie młodszych osób. To zdecydowanie zmienia sytuację. Powinno być mniej hospitalizacji, jak również mniej zgonów na COVID-19. Poprosiliśmy rząd o dokładne przeanalizowanie i przedstawienie danych o zakażeniach. Kolejne spotkanie rady ma się odbyć pod koniec tego tygodnia" – powiedziała PAP prof. Marczyńska.

Dane o zakażeniach, którymi już dysponują eksperci, wskazują na najwyższą liczbę nowych przypadków wśród osób aktywnych zawodowo w wieku 30-40 i 50-60 lat. Mniejszy udział zakażeń seniorów w ogólnej liczbie może być pierwszym efektem szczepień.

Rada zaproponowała rządowi pewne zmiany w podejściu do szczepień. Zdaniem ekspertów ozdrowieńcy powinni poczekać na szczepienia pół roku, co pozwoliłoby szybciej szczepić osoby bez odporności.

"Nie dostaliśmy w tej kwestii jasnej odpowiedzi, że tak będzie. Szczepienie nauczycieli nie zostanie przerwane. Rząd chce dokończyć to, co zostało rozpoczęte. Cały czas staramy się w sprawie szczepień podpowiadać tak, aby skrócić kolejkę oczekiwania dla osób powyżej 60. roku życia" – dodała specjalistka od chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Rada postuluje także szersze wykorzystywanie w trakcie trzeciej fali koronawirusa szpitali tymczasowych, aby nie obciążać służby zdrowia. Ta musi bowiem odpowiadać na potrzeby pacjentów także z innymi chorobami.

Luzowanie obostrzeń w regionach, gdzie jest mniej zakażeń?

"Widać po samej statystyce, że są różnice między regionami. Na pewno na południu mniej osób się zakaża, bo tam fala jesienna była mocniejsza. Pewnie też na północy jest więcej testów, bo liczbę podwyższają osoby z kontaktu. Czy to jedyne wyjaśnienie? Nie umiem powiedzieć. Być może sposób zlecenia testów, podejście do tego, czy dostępność do testów na północy Polski jest wyższa. To nieco zaburzałoby statystyki w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców" – powiedziała prof. Marczyńska.

Dodała, że rada wskazuje nawet na możliwość pewnych poluzowań w regionach, gdzie zakażeń jest mniej. "Przy wzrostach w skali ogólnopolskiej rząd raczej się póki co na to nie zdecyduje. Cały czas jest bowiem obawa o to, czy w Polsce nie powtórzy się scenariusz z Czech i Słowacji. My zachęcamy do bardzo rzeczowego podejścia do sprawy, działań punktowych. Konieczny jest racjonalny ogląd sytuacji oparty na twardych danych" – powiedziała ekspertka.

Rada wskazuje także na możliwość badań przeciwciał, aby część osób przesunąć w kolejce do szczepień. Koszt tego testowania został jednak w ostatnim czasie najprawdopodobniej bez uzasadnieniu mocno wywindowany w górę, co czyni taką akcję bardzo kosztowną.

