Nowe obostrzenia będą potrzebne wskutek spowolnienia procesu szczepień przeciw Covid-19? O ile przedsiębiorcy i całe branże zamknięte od listopadowego lockdownu wyczekują otwarcia, to eksperci mają w tej sprawie odmienne opinie.

Zdaniem prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, wirusolog z UMCS, poluzowanie obostrzeń na koniec stycznia, przy dużym spowolnieniu szczepień, zakończy się nagłym wzrostem nowych zakażeń koronawirusem.

Nowe obostrzenia zamiast ich luzowania? Ekspertka: "Wirus nie czeka"

"Jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli poluzujemy (restrykcje, przyp. red.) i przywrócimy swobodę przemieszczania się ludzi, gromadzenia się, to będzie to skutkowało większą liczbą zakażeń. Wirus nie czeka" – powiedziała reporterowi Radia ZET wirusolog z UMCS profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Jej zdaniem obostrzenia związane z gromadzeniem i przemieszczaniem się powinny pozostać utrzymane. W tym tygodniu, a niewykluczone, że jeszcze w poniedziałek, spodziewamy się konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. Mówi się o częściowym otwarciu hoteli, również powrocie pełnego handlu w galeriach handlowych. Część branż z góry zapowiedziała, że niezależnie od decyzji rządu, ruszy z działalnością od lutego. Chodzi m.in. o kluby fitness, czy siłownie.

Tymczasem do końca marca nie ma już wolnych terminów na szczepienie przeciw Covid-19, a jedyną szansą na „wskoczenie” jest rezygnacja osoby zapisanej. Trzech producentów preparatów ogłosiło ograniczenie w produkcji, co przekłada się na opóźnienie zamówionych do Polski dostaw. Od poniedziałku miały być rozwożone do przychodni szczepionki Moderny, jednak przez opóźnienie transporty pierwszej transzy przełożono na ostatni weekend stycznia.

RadioZET.pl/Daniel Wrzos