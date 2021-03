Lockdowny powiatowe to wariant brany pod uwagę, ale wszystko zależy od struktury zakażeń w danym województwie. Decyzja w tym zakresie nie zapadła, ale jest to jedna z opcji regionalizacji obostrzeń - podkreślił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Trzecia fala koronawirusa dotarła już do Polski. Charakteryzuje się wzrostem liczby zakażeń oraz dużym, coraz bardziej dynamicznie rosnącym, udziałem tzw. brytyjskiej mutacji. Jak podkreślił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, to właśnie ten wariant jest głównym sprawcą rozwoju trzeciej fali, co potwierdzać mają badania genomu wirusa w tych regionach kraju, w których mamy dużą liczbę zachorowań.

Czy w takim razie będzie kolejny lockdown w Polsce? Takie pytanie, w związku z mniej optymistycznymi statystykami, zadaje sobie wielu Polaków. Na ten moment jednak nic nie wskazuje na to, aby rząd planował ponowne "zamknięcie kraju", podobne do tego, które miało miejsce wiosną ubiegłego roku.

Lockdowny powiatowe? Rzecznik rządu: wariant brany pod uwagę

Lockdowny powiatowe - taki pomysł pojawił się natomiast w kręgach rządowych. Byłoby to rozwinięcie formuły regionalizacji obostrzeń, polegające na zaostrzaniu ich w ramach powiatów, w zależności od danych dotyczących zachorowań w poszczególnych jednostkach samorządowych. Zapytany o to w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik rządu Piotr Müller, odparł, że "jest to wariant brany pod uwagę".

Wszystko zależy od struktur zakażeń w danym województwie. Czasami to ma sens, żeby to regulować powiatowo, a czasami niestety trzeba decydować się na regulacje wojewódzkie, ale każdy z tych wariantów jest otwarty Piotr Muller

Dodał, że jest to możliwe, ale decyzja w tym zakresie nie zapadła. - To jest jedna z opcji regionalizacji, którą zresztą stosowaliśmy również w poprzednich miesiącach - powiedział Müller.

Obostrzenia. Ostrzejsze restrykcje w jednym z województw

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu przedstawiciele rządu poinformowali, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostały od poniedziałku zamknięte, dzieci z klas I-III powróciły do zdalnej nauki.

W pozostałych 15 województwach, kina, teatry i filharmonie pozostaną otwarte w reżimie sanitarnym – zajęte może być w nich 50 proc. miejsc siedzących, konieczne są maseczki, obowiązuje zakaz konsumpcji. Dopuszczony jest amatorski sport na świeżym powietrzu, otwarte stoki i baseny. Aquaparki i siłownie pozostają zamknięte.

Hotele będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego – obłożone może być 50 proc. pokoi, a posiłki serwowane tylko do pokoi. Ponadto od soboty w całym kraju będzie obowiązek zakrywania nosa i ust wyłącznie maseczką.

RadioZET.pl/PAP