Koronawirusa w ciągu ostatniej doby wykryto u 12 146 osób. Tak dużego dobowego przyrostu nowych zakażeń nie notowaliśmy od wielu tygodni. - Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili - przyznaje szef MZ Adam Niedzielski

W związku z uderzeniem trzeciej fali epidemii COVID-19 w Polsce rząd planuje wprowadzić kolejne zmiany w obostrzeniach, co potwierdzał wcześniej premier Mateusz Morawiecki

Rozważana jest m.in. regionalizacja obostrzeń, co dotyczyłoby zapewne Warmii i Mazur, gdzie sytuacja jest wyjątkowo niepokojąca. Spodziewane są też ograniczenia w ruchu na południowej granicy Polski i zmiany zasad dotyczących zakrywania ust i nosa, tj. wprowadzenie zakazu noszenia przyłbic

Konferencja ministra zdrowia ma się odbyć o godz. 15. Będziemy ją transmitować na żywo

Nowe obostrzenia poznamy w środę. W związku z powiększającą się ostatnio dobową liczbą zakażeń koronawirusem rząd prawdopodobnie wprowadzi m.in. regionalizację restrykcji oraz zakaz noszenia chust i przyłbic (obowiązkowe mają być maseczki). Szczególna sytuacja jest na Warmii i Mazurach. - Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań- powiedział w środę Minister Zdrowia Adam Niedzielski na antenie TOK FM.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. - A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo to jest prawie 3,5 tys. przypadków więcej niż tydzień temu – stwierdził.

Nowe obostrzenia. Niedzielski: mamy 12 146 nowych zakażeń koronawirusem

Niefortunne liczby zapowiadał już wcześniej rzecznik rządu, Piotr Müller. Müller pytany w środę w Polsat News, czy należy spodziewać się "przykręcenia śruby", jeśli chodzi o restrykcje odparł, że bez wątpienia sytuacja epidemiczna jest trudniejsza niż 2 tygodnie temu. - W związku z tym takiego kierunku możemy się spodziewać - stwierdził. Dopytywany o wzrostowy trend liczby zakażeń rzecznik rządu powiedział, że dane, które spływają, potwierdzają ten trend.

Mogę powiedzieć, że niestety z tych informacji, które jeszcze dostałem w nocy, to niestety dzisiaj ta bariera 10 tys. zachorowań będzie przekroczona; może nawet więcej w związku z tym, że te dane ciągle spływają - poinformował Müller.

Posiedzenie w Sejmie. Przedmiotem prac projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym

Sejm, który dziś o godz. 10 rozpoczyna dwudniowe posiedzenie zajmie się prezydenckim projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który zakłada przedłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat oraz uzupełnienie trybu wyłaniania kandydatów na prezesów izb SN. Sejm rozpatrzy też podobny projekt przygotowany przez Senat.

Posłowie będą także debatować nad rządowym projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednia nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

W Sejmie odbędą się także głosowania nad poprawką Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Senacka poprawka doprecyzowuje przepis dotyczący zakazu korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W przepisie tym przewidziano, że zakaz dotyczy nie tylko sytuacji przechodzenia przez przejście, ale również wchodzenia.

RadioZET.pl/PAP