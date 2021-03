Rząd w czwartek rano zaprezentuje kolejne obostrzenia, które według Mateusza Morawieckiego są konieczne, by przydusić trzecią falę pandemii koronawirusa w Polsce. - Popatrzmy na to, co dzieje się u naszych sąsiadów. W Niemczech również w samochodach prywatnych konieczne jest zakładanie maseczek, godzina policyjna w wielu krajach UE - wyliczał premier.

Minionej doby badania potwierdziły 29 978 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 575 chorych - poinformowało w środę 24 marca Ministerstwo Zdrowia. W sumie z powodu Covid-19 w Polsce zmarło już ponad 50 tys. osób.

Limit osób i ograniczenie kontaktów w Wielkanoc?

Adam Niedzielski w porannym wywiadzie dla ''Wirtualnej Polski'' przekazał swoje rekomendacje dotyczące okresu Wielkanocy. Szef resortu zdrowia zastrzegł, że nie mówi o oficjalnych decyzjach rządu.

- Jeśli już podejmiemy decyzje, to będziemy chcieli jak najszybciej wdrożyć je w życie. Jeśli będzie jakaś komunikacja, to trzeba się liczyć, żeby od soboty - żeby jak najszybciej wdrożyć je w życie. Nie chciałbym jednak, żebyśmy pływali w sferze domysłów i spekulacji, więc bardzo proszę o cierpliwość - powiedział.

Szef MZ przypomniał, że po zamknięciu szkół obecnie źródłem ognisk zarażeń są miejsca pracy i dlatego dalej namawia do przechodzenia na pracę zdalną tam, gdzie to możliwe. - To w tej chwili wydaje się bardziej skuteczne narzędzie zapobiegania pandemii, niż byłyby obostrzenia dotyczące np. sklepów meblowych - ocenił.

Pytany o wyjazdy i spotkania świąteczne powiedział, że sytuacja jest trochę inna, niż podczas poprzednich świąt, bo część seniorów jest już zaszczepiona. - W sytuacji, gdy rodzina jest zaszczepiona, przygotowaliśmy takie rozwiązanie, że te zaszczepione osoby nie wliczają się do pięcioosobowego limitu wynikającego z obostrzeń - powiedział Niedzielski.

Minister zaznaczył, że mogą to być rzeczywiście ostatnie święta, które będzie trzeba przeżyć jeszcze w odosobnieniu, niekoniecznie w dużym gronie, ale być może powiększonym o osoby zaszczepione, bo one są w tym sensie bezpieczne. - Ja jeszcze tak po ludzku rekomendowałbym wstrzymanie się i ograniczenie tych kontaktów - stwierdził jednak minister.

Obostrzenia w kościołach na Wielkanoc

Szef resortu zdrowia zapowiedział również, że spotka się w środę z przedstawicielami Kościoła w sprawie obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Pytany o obostrzenia dotyczące kościołów zaznaczył, że chciałby, aby regulacje stosowane dotyczące różnych obiektów, miejsc czy sektorów nie były dyskryminujące.

Przypomniał, że obecne normy w sklepach wielkopowierzchniowych i kościołach są takie same - 1 osoba na 15 m kw. Zaznaczył jednak, że docierają do niego informacje o weryfikacji realności tych limitów, które nie są raczej przestrzegane. Niedzielski dodał, że w jego rekomendacjach w razie przyjęcia mocniejszych obostrzeń dla gospodarki będzie to, że powinna być zachowana proporcjonalność - czyli wszyscy powinni być dotknięci nimi w ten sam sposób.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska