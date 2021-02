W środę minister zdrowia ogłosi nowe restrykcje. Konferencję ws. obostrzeń będziemy transmitować na żywo

Adam Niedzielski zdradził rano, że potwierdzono kolejnych 12 146 nowych zakażeń. Tak dużego dobowego przyrostu nowych przypadków koronawirusa nie notowaliśmy od wielu tygodni

Oficjalny raport Ministerstw Zdrowia dot. dobowej liczby infekcji SARS-CoV-2 pojawi się po godzinie 10:30

Nowe obostrzenia poznamy w środę. W związku z powiększającą się ostatnio dobową liczbą zakażeń koronawirusem rząd prawdopodobnie wprowadzi m.in. regionalizację restrykcji oraz zakaz noszenia chust i przyłbic (obowiązkowe mają być maseczki). Szczególna sytuacja jest na Warmii i Mazurach. - Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań- powiedział w środę Minister Zdrowia Adam Niedzielski na antenie TOK FM.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. - A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo to jest prawie 3,5 tys. przypadków więcej niż tydzień temu – stwierdził.

Nowe obostrzenia. Niedzielski: mamy 12 146 nowych zakażeń koronawirusem

Niefortunne liczby zapowiadał już wcześniej rzecznik rządu, Piotr Müller. Müller pytany w środę w Polsat News, czy należy spodziewać się "przykręcenia śruby", jeśli chodzi o restrykcje odparł, że bez wątpienia sytuacja epidemiczna jest trudniejsza niż 2 tygodnie temu. - W związku z tym takiego kierunku możemy się spodziewać - stwierdził. Dopytywany o wzrostowy trend liczby zakażeń rzecznik rządu powiedział, że dane, które spływają, potwierdzają ten trend.

Mogę powiedzieć, że niestety z tych informacji, które jeszcze dostałem w nocy, to niestety dzisiaj ta bariera 10 tys. zachorowań będzie przekroczona; może nawet więcej w związku z tym, że te dane ciągle spływają - poinformował Müller.

Posiedzenie w Sejmie. Przedmiotem prac projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym

Sejm, który dziś o godz. 10 rozpoczyna dwudniowe posiedzenie zajmie się prezydenckim projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który zakłada przedłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat oraz uzupełnienie trybu wyłaniania kandydatów na prezesów izb SN. Sejm rozpatrzy też podobny projekt przygotowany przez Senat.

Posłowie będą także debatować nad rządowym projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednia nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

W Sejmie odbędą się także głosowania nad poprawką Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Senacka poprawka doprecyzowuje przepis dotyczący zakazu korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W przepisie tym przewidziano, że zakaz dotyczy nie tylko sytuacji przechodzenia przez przejście, ale również wchodzenia.

RadioZET.pl/PAP