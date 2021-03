"Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia". Premier apeluje ws. świąt

Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej obostrzeń powiedział, że napór trzeciej fali koronawirusa jest bardzo silny. Podkreślił, że w czwartek zarejestrowano najwyższy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 od początku epidemii w Polsce - ponad 34 tys. Dodał, że na tę chwilę mamy zajętych ponad 70 proc. łóżek i ponad 70 proc. łóżek respiratorowych.

- Robimy wszystko, żeby te łóżka były dostępne dla naszych obywateli w przypadku konieczności leczenia - zapewnił. Szef rządu zwracał uwagę, że obecnie Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. - Musimy sobie to bardzo otwarcie powiedzieć i przyznać - mówił. Z tego powodu rząd wprowadził nowe obostrzenia. Od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte zostaną centra handlowe (z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych i salonów prasowych) oraz wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Zamknięte zostaną także przedszkola i żłobki, z wyjątkami dla dzieci medyków i służb porządkowych. W kościołach zaostrzony zostanie limit osób.

Morawiecki: Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, kiedy nie będziemy mogli leczyć pacjentów

Premier podkreślił, że "zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia". - Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli - przyznał premier. - Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza i zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza - przekonywał.

Szef rządu przypomniał, że do Polski ma zostać dostarczonych ponad 7 mln dawek szczepionek, "a dzięki temu będziemy mogli uzyskiwać coraz to wyższą odporność zbiorową". Morawiecki wyraził przekonanie, że dzięki szczepieniom w ciągu kilku miesięcy poprawi się sytuacja zdrowotna i gospodarcza.

- Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny – zaapelował premier. - To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę, że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień – dodał.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP