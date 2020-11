Co z nowymi obostrzeniami i "odmrażaniem" gospodarki? Szef KPRM zabrał głos

Co z nowymi restrykcjami rządu w związku z epidemią? W czwartki zazwyczaj premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski informowali na konferencji prasowej o planach rządu dotyczących środków bezpieczeństwa w dobie koronawirusa. Michał Dworczyk był pytany w radiowej "Jedynce", jakie są rządowe prognozy dotyczące przebiegu epidemii oraz czy po 29 listopada możliwe jest "odmrożenie" części gospodarki.

Koronawirus. Co z nowymi obostrzeniami? Szef KPRM zabrał głos

Szef KPRM powtórzył w czwartek słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który mówił o tym, że "Polska obecnie jest w fazie stabilizacji, jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną". - Mamy w tej chwili taki okres stabilizacji, który pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o zasady, które nas wszystkich obowiązują - powiedział Dworczyk. Szef KPRM dodał, że po 29 listopada rząd będzie podejmował decyzje w zależności od sytuacji epidemicznej.

Szef KPRM był pytany, jak może wyglądać sezon zimowy w Polsce, również w kontekście biznesu i sezonu narciarskiego. - Na pewno nie będzie normalnego takiego okresu zimowego, jaki do tej pory był. Na pewno nie będziemy funkcjonować na podobnych warunkach, na jakich do tej pory funkcjonowaliśmy, dopóki nie poradzimy sobie z epidemią. A tutaj mam na myśli szczepionkę, która na szczęście niebawem trafi również do Polski - powiedział Dworczyk. Podkreślił, że jeżeli sytuacja epidemiczna by na to pozwalała, to rząd na pewno chciałby, aby pewne obostrzenia zostały zlikwidowane.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u blisko 24 tys. osób. To wzrost o kilka tysięcy w porównaniu do środy. Zmarło 637 osób, najwięcej od początku epidemii.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzeniem przez rząd nowych ograniczeń w stanie epidemii, część sklepów w galeriach, centrach i parkach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. jest zamknięta do 29 listopada. Otwarte są w nich niektóre sklepy z żywnością, produktami kosmetycznymi, artykułami toaletowymi, środkami czystości, produktami leczniczymi, w tym apteki, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazetami lub książkami, artykułami budowlano-remontowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługami telekomunikacyjnymi, częściami i akcesoriami do samochodów lub motocykli, paliw.

RadioZET.pl/PAP