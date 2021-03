Pojawił się nowy objaw koronawirusa. "Występuje u większości pacjentów"

Widzimy coraz więcej młodych ludzi w wieku 30, 40, 50 lat, którzy zgłaszają się do nas już z ciężkimi objawami niewydolności oddechowej - mówił w rozmowie z TVN24 prof. Andrzej Matyja. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił również uwagę na nowy objaw koronawirusa, którego wcześniej nie notowano, a który teraz występuje "u większości pacjentów".

Koronawirus w Polsce. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że mamy 13 574 nowe zakażenia koronawirusem. To najwyższa niedzielna liczba nowych przypadków w 2021 roku. Poinformowano również o śmierci 126 chorych na Covid-19.

Trzecia fala koronawirusa jest już faktem. Przedstawiciele rządu i eksperci przewidują, że jej szczyt zanotujemy w naszym kraju w okolicach świąt wielkanocnych, czyli na przełomie marca i kwietnia. O tym, jak wygląda walka z trzecią falą i jakie związane z nią zjawiska da się zaobserwować, mówił rozmowie z TVN24 prof. Andrzej Matyja.

Prof. Matyja: mamy coraz więcej pacjentów w wieku 30, 40, 50 lat

- Obserwujemy, że jak w pierwszej fali większość hospitalizowanych to (byli) nasi seniorzy, to teraz widzimy coraz więcej młodych ludzi w wieku 30, 40, 50 lat, którzy zgłaszają się do nas już z ciężkimi objawami niewydolności oddechowej związanej z przebiegiem Covid-19 - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jego zdaniem odpowiada za to brytyjska mutacja koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa i odpowiada w tym momencie za ok. 40 proc. przypadków zakażeń. Ale zwrócił także uwagę na inny powód.

Społeczeństwo jest już zmęczone tymi obostrzeniami, lockdownem miejscowym i ogólnym, stąd też bagatelizowanie pierwszych objawów i zgłaszanie się do nas, do lekarzy, już w sytuacji, kiedy ta niewydolność oddechowa jest znacznego stopnia, takiego, że utrudnia normalne funkcjonowanie prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

- To jest za późno. Wystąpienie takich objawów nie tylko utrudnia nam lekarzom właściwie leczenie, ale także skutki, które powoduje ta choroba i przebieg powikłań są zdecydowanie gorsze. Ci chorzy wymagają później co najmniej w 60 procentach różnych rehabilitacji powikłań pocovidowych, zwłaszcza tych związanych z układem oddechowym - tłumaczył profesor w rozmowie z TVN24.

Nowy objaw koronawirusa. "Występuje u większości pacjentów"

Prof. Matyja przekazał też, że w ostatnim czasie, wśród pacjentów pojawił się nowy objaw koronawirusa, czyli "ogromny ból gardła i trudności w połykaniu". Zdaniem doktora, "to taki objaw, który nie występował wcześniej, a w tej chwili u większości pacjentów występuje".

RadioZET.pl/tvn24.pl