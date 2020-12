Brytyjska mutacja koronawirusa dotarła do Chin. Zakażenie wykryto u studentki, która 14 grudnia wróciła z Wielkiej Brytanii do Szanghaju – podała w czwartek agencja AFP, powołując się na sprawozdanie Chińskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC).

Nowy szczep koronawirusa dotarł do Chin kontynentalnych. 23-letnia pacjentka przybyła z Wysp do Szanghaju 14 grudnia. Eksperci przeprowadzili 10 dni później badania genetyczne i stwierdzili, że jest zakażona odmianą B.1.1.7, która od października rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii – poinformowało w środę CDC.

Brytyjski szczep koronawirusa wykryty w Chinach. Zakażona studentka

23-latka trafiła do szpitala w Szanghaju w celu izolacji. Jak podaje China News Service na swojej stronie internetowej, 12 grudnia, dwa dni przed lotem do Chin, kobieta otrzymała negatywny wynik testu na koronawirusa. Do zakażenia mogło dojść po tym czasie. Dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że studentka biegała po parku bez maski i zdejmowała ją, czekając na swój lot podczas jedzenia i picia.

Badania sekwencjonowania wirusa przeprowadzone 24 grudnia wykazały, że szczep, którym zaraziła się 23-latka, różni się od poprzedniego, wykrytego w listopadzie. Zdaniem ekspertów sugeruje to inną drogę przenoszenia. Dalsze analizy potwierdziły, że nowa mutacja jest wariantem, który rozprzestrzenia się od końca października w Wielkiej Brytanii.

Z powodu nowego wariantu koronawirusa granice dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii zamknęło już ponad 50 krajów świata. Chiny podjęły taką decyzję 24 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się nawet o 70 proc. szybciej niż te wcześniejsze, ale nie wydaje się, aby powodowała poważniejszy przebieg Covid-19. Eksperci wskazują także, że nie ma przesłanek, by sądzić, że brytyjski wariant wirusa wpływał na skuteczność szczepionek na koronawirusa.

RadioZET.pl/China News Service/PAP