Nowy szczep koronawirusa zaobserwowano tuż za polską granicą. Niemieckie władze poinformowały o pierwszym przypadku nowego wirusa, o którego wykryciu brytyjski minister zdrowia Matt Hancock informował 14 grudnia. Nowy wariant ma się rozprzestrzeniać szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale – jak wskazują eksperci - nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Nowy wariant koronawirusa odkryty w Niemczech

Zakażona osoba 20 grudnia przyleciała do Frankfurtu nad Menem z londyńskiego lotniska Heathrow, aby odwiedzić krewnych. Po przyjeździe do Niemiec kobieta uzyskała pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Dalsza analiza genetyczna próbki w laboratorium w Berlinie potwierdziła, że wyryto u niej nową mutację wirusa - podało ministerstwo zdrowia Badenii-Wirtembergii. - To pierwszy taki przypadek w Niemczech - czytamy w oświadczeniu.

W komunikacie dodano, że u osoby, która przyleciała ze stolicy Wielkiej Brytanii, do tej pory zaobserwowano łagodne objawy choroby. Kobieta została odebrana z lotniska samochodem przez członków rodziny i od tego czasu pozostaje w izolacji. Trzy osoby, które były z nią w bliskim kontakcie, zostały poddane kwarantannie.

Szybkie rozprzestrzenianie się nowego szczepu koronawirusa w Wielkiej Brytanii skłoniło niektóre kraje europejskie do zawieszenia połączeń lotniczych. Loty do Polski z Wielkiej Brytanii wstrzymano od północy z poniedziałku na wtorek. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że wydał dyspozycje GIS, aby od poniedziałku wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/Reuters