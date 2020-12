Nowa odmiana koronawirusa na Wyspach pokrzyżowała plany niektórych podróżnych. Loty do Polski z Wielkiej Brytanii zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. W związku z tym przewoźnicy w Polsce uruchomili więcej połączeń. Jedno z nich wykona największy samolot LOT-u - Dreamliner, który na pokład może zabrać prawie 300 pasażerów.

Nowy szczep koronawirusa, który pojawił się w Wielkiej Brytanii, był jednym z tematów Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o godzinie 10. - Nie mamy potwierdzonej obecności nowej odmiany wirusa w Polsce, ale są informacje, że szczepionka na niego działa - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej poinformował, że "ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek". Zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązywałby do 6 stycznia 2021 r. - wynika z projektu rozporządzenia rządu.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant ma się rozprzestrzeniać szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale – jak wskazują eksperci - nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że wydał dyspozycje GIS, aby od poniedziałku wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii.

Nowa odmiana koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Tysiące Polaków wracają do domu na święta

Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, do domu wrócą tysiące Polaków. Na brytyjskim lotnisku Heathrow panuje chaos, setki pasażerów chcą zdążyć przed zakazem lotów. Popołudniowy rejs z Warszawy do Londynu-Heathrow PLL LOT wykona swoim największym samolotem - Boeingiem 787-9 Dreamliner - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Maszyna na pokład może zabrać 294 pasażerów.

- Czekamy na decyzje rządu ws. lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Na tę chwilę mogę przekazać, że dziś mamy zaplanowane dwa loty z Warszawy do Londyn-Heathrow. Pierwszy rejs odbył się rano, a na lot popołudniowy podstawimy Boeinga 787-9 Dreamliner - powiedział Moczulski. Lądowanie w Warszawie jest zaplanowane na godzinę 23.10 - przekazał z kolei rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Największa maszyna narodowego przewoźnika, czyli Boeing 787-9 Dreamliner, na pokład może zabrać 294 pasażerów.

Dwa dodatkowe loty na warszawskie lotnisko zaplanował także węgierski Wizz Air. - Węgierski Wizz Air dołożył dwa dodatkowe rejsy z Londyn-Luton, z lądowaniem na Lotnisku Chopina o godz. 22.30 - dodał Rudzki. Połączenia Wizz Air zostaną zrealizowane dwoma samolotami typu Airbus: A320 (ok. 180 miejsc) i A321 (ok. 230 pasażerów).

Kolejne loty z Wysp planowane są także i innych miastach. Jak poinformował Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, tego dnia do Pyrzowic przyleciał już jeden rejs z Wielkiej Brytanii: linii Wizz Air z Londynu-Luton. Przewoźnik przekazał służbom lotniskowym, że sprzedał na ten kurs, wykonywany 180-miejscowym airbusem, 165 biletów.

Na lotnisku Kraków Airport z kolei w poniedziałek do północy spodziewanych jest 16 samolotów z miast w Wielkiej Brytanii. Loty realizują tacy przewoźnicy jak: Ryanair, British Airways, Wizz Air i EasyJet. Część z zaplanowanych przylotów już została zrealizowana. W sumie w ciągu całego dnia będzie to 16 połączeń ze głównych lotnisk londyńskich, a także m.in. Bournemouth, Liverpoolu, Manchesteru, Bristolu, Doncaster. Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego lotniska Natalia Vince, w sumie spodziewanych jest w poniedziałek ok. 3 tysięcy pasażerów z kierunków brytyjskich.

Z poznańskiego lotniska w poniedziałek w ciągu całego dnia planowane są trzy połączenia do i z Wielkiej Brytanii - powiedział rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn. Patryn wskazał, że połączenia, jakie w poniedziałek są realizowane między Poznaniem a Wielką Brytanią, dotyczą: Bristolu, Doncaster i Londynu. Późnym popołudniem do Poznania przylecą także pasażerowie z Edynburga. Rzecznik lotniska zaznaczył, że nie jest w stanie podać łącznej liczby pasażerów, jaka przyleci w poniedziałek z Wielkiej Brytanii. Wskazał, że trudno tę kwestię oszacować m.in. ze względu na to, że w związku z wprowadzanymi ograniczeniami część osób decyduje się na lot w ostatniej chwili, bądź z niego rezygnuje.

RadioZET.pl/PAP