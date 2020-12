Nowy szczep koronawirusa pojawił się w południowo-wschodniej Anglii, a kolejne kraje - w tym Polsa - zawieszają loty z Wielką Brytanią. Przed północą z poniedziałku na wtorek do Polski przyleciały trzy ostatnie samoloty z Wysp. Dwa z tych rejsów były wykonane Boeingiem 787-9 Dreamliner, który na pokład może zabrać 294 pasażerów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski już w niedzielę późnym wieczorem informował, że wydał dyspozycje GIS, aby od poniedziałku wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii. Czy osoby, które wróciły z Wielkiej Brytanii powinny dodatkowo podlegać obowiązkowej kwarantannie? - Nie, bo nie ma żadnego uzasadnienia – mówi w Radiu ZET główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem prof. Andrzej Horban.

- Wierzymy w rozsądek ludzi. Trudno, żeby państwo było policjantem i za każdym człowiekiem, który przyjeżdża, zapakować go do tiurmy i pilnować go przez 10 dni czy przypadkiem się z kimś nie spotyka – dodaje prof. Andrzej Horban. Zgłoszenie się do sanepidu? Zdaniem lekarza, trzeba jasno powiedzieć takim osobom, że „jeżeli jadą do domu i chcą się spotkać z rodzicami, to jeżeli nie chcą mieć potem na sumieniu ich życia albo zdrowia, to lepiej, żeby się przebadali”.

Pytany o to, dlaczego kasyna wciąż są otwarte a np. restauracje zamknięte, prof. Horban ocenia, że w kasynach przebywa prawdopodobnie mniej osób, niż w restauracjach. Dopytywany o to, czy rząd pytał ekspertów o zamykanie kasyn, Gość Radia ZET odpowiada: - Nie pytano nas. - Pyta się generalnie o to, jakie warunki muszą spełnić różne miejsca, żeby było w miarę bezpiecznie – dodaje.

Radio ZET