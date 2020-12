Po północy, we wtorek, zostaną wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski w związku z tym, że na Wyspach pojawił się nowy szczep koronawirusa. - Lada moment wyjdzie formalne rozporządzenie w tej sprawie - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Stwierdził, że do tej pory nie wykryto zakażeń nową odmianą w Polsce, a opracowane szczepionki chronią również przed tym wariantem SARS-CoV-2.