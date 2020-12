Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski po doniesieniach o nowym szczepie koronawirusa miałby obowiązywać do 6 stycznia 2021 roku - wynika z projektu rozporządzenia rządu. Do tego dnia przedłużony ma być też zakaz lotów z kilku innych krajów.

Nowy szczep koronawirusa SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii, budzi niepokój w całej Europie. Kolejne kraje zawieszają połączenia z Wyspami. Takie rozwiązanie wprowadziły już m.in. Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy i Bułgaria. Dla osób wyjeżdżających z Królestwa zamknięto też Eurotunel, biegnący pod kanałem La Manche. W niedzielę późnym wieczorem rzecznik rządu Piotr Mueller na Twitterze poinformował, że z poniedziałku na wtorek zostają wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Tę informację potwierdził podczas briefingu prasowego w poniedziałek rano. - Lada moment wyjdzie formalne rozporządzenie w tym zakresie – mówił.

Tego samego dnia po południu projekt rozporządzenia ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczonym na stronie BIP. "W związku z wykryciem na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność ograniczenia ryzyka transmisji tej odmiany wirusa poprzez skorzystanie z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - czytamy w projekcie.

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na polskich lotniskach i lądowiskach wpisanych do odpowiednich ewidencji, lądowania cywilnych samolotów przewożących pasażerów "wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej". Zakaz miałby obowiązywać do 6 stycznia 2021 roku.

Projekt przewiduje też przedłużenie do 6 stycznia obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Chodzi o obowiązujący do końca tego roku zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork, a także do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

Nowy szczep koronawirusa – co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP