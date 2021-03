Nowy wariant koronawirusa z Bretanii. Może być trudniejszy do wykrycia

Nowy wariant koronawirusa zidentyfikowano w szpitalu w miejscowości Lannion we francuskiej Bretanii. Mutacja nie została wykryta za pomocą standardowych testów PCR. Francuskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że naukowcy z Instytutu Pasteur (francuska, prywatna instytucja naukowo-badawcza non-profit) badają, jak nowy wariant koronawirusa wpłynie na śledzenie jego rozpowszechniania się na terytorium całej Francji.

Wstępna analiza nie wykazała, aby nowa mutacja wirusa SARS-CoV-2 charakteryzowała się większą zakaźnością, wpływała na cięższy przebieg choroby oraz zwiększała ryzyko zgonu. Warto przypomnieć, że brytyjski wariant koronawirusa jest o 30-70 proc. bardziej śmiertelny od pozostałych szczepów i o 40-70 proc. bardziej zakaźny od podstawowego typu wirusa. Niepokój naukowców na całym świecie budzą również mutacje z Brazylii i RPA.

Koronawirus we Francji

We Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 471 osób. Łączna liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 078 133. W szpitalach zmarło 333 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 90 788. Według danych Agencji Zdrowia publicznego (SPF) w poniedziałek zapadalność na Covid-19 wzrosła o 14 proc. w porównaniu do niedzieli.

– Zdecydowaliśmy o regionalnych lockdownach w regionach, gdzie wskaźnik zapadalności wynosił 400 na 100 tys. mieszkańców – stwierdził premier Francji Jean Castex. Szef rządu wypowiadał się również pesymistycznie na temat tegorocznych wakacji, podkreślając, że pandemia nie ustąpi i "wakacje nie będą normalne”.

We Francji wciąż obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna, trwająca od godz. 18 do 6 rano. Miejsce zamieszkania można wówczas opuszczać tylko z uzasadnionych powodów, jak praca, wizyta u lekarza czy ważne sprawy rodzinne. Znajdując się w tym czasie w przestrzeni publicznej, należy mieć przy sobie zaświadczenie, w którym podaje się swoje dane i powód, dla którego przebywa się poza miejscem zamieszkania. Zamknięte są bary, restauracje, kina, teatry, muzea, siłownie i wyciągi narciarskie. Otwarte pozostają szkoły. Jeżeli jest to możliwe istnieje obowiązek pracy z domu.

RadioZET.pl/Reuters/France24