Zakaz lotów do kolejnych krajów. Rząd zmienia plany ws. nowych obostrzeń

Zakaz lotów do kolejnych krajów – tak, ale nie od tego tygodnia. Rozporządzenie miało obowiązywać od 26 sierpnia do 8 września, ale, jak ustalił Polsat News, rząd zamierza poszerzyć listę krajów objętych zakazem lotów od 1 września. - Turyści powinni liczyć się z tym, że możliwość powrotu do kraju może być ograniczona, a wyjazd zagraniczny może się skończyć dwutygodniową kwarantanną – zapowiedział wcześniej we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zgodnie z założeniami opublikowanego w piątek rządowego projektu listę państw, do których ma obowiązywać zakaz lotów pasażerskich rozszerza się z 44 do 63. Z listy państw, objętych zakazem lotów zniknąć miałyby Chiny, Rosja, Gabon, Singapur, Serbia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Zakaz lotów od 1 września. Lista 63 krajów

Na „czerwonej liście” miałyby się z kolei pojawić popularne wśród polskich turystów kierunki jak Malta, Albania czy Hiszpania. Łącznie na liście mają znaleźć się terytoria:

Aruby Belize Wenezueli Bośni i Hercegowiny Czarnogóry Brazylii Gibraltaru Andory Monako Arabii Saudyjskiej Bahrajnu Belgii Eswatini Hiszpanii Meksyku Izraela Kataru Kuwejtu Libii Polinezji Francuskiej Albanii Republiki Argentyńskiej Armenii Republiki Chile Republiki Dominikańskiej Ekwadoru Filipin Gambii Gwatemali Hondurasu Indii Iraku Kazachstanu Republiki Kirgiskiej Kolumbii Kosowa Kostaryki Republiki Libańskiej Macedonii Północnej Malediwów Malty Mołdawii Namibii Panamy Paragwaju Peru Republiki Południowej Afryki Salwadoru San Marino Surinamu Republiki Zielonego Przylądka Rumunii Sint Maarten Stanów Zjednoczonych Ameryki Omanu Guamu Turks i Caicos Wielkiego Księstwa Luksemburga Wielonarodowego Państwa Boliwia Bahamów Portoryka Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych Wysp Owczych

Oznacza to, że samoloty rejsowe z tych krajów nie będą mogły lądować w Polsce. Powrót do kraju byłby możliwy wyłącznie czarterami. - Dajemy z dość dużym wyprzedzeniem tę listę. (…) Jeżeli będą przypadki, że ktoś nie zdąży wrócić do kraju, to na pewno MSZ będzie pomagał takim osobom. Jednak zawsze powtarzam: musimy się liczyć z tą niepewnością, że wyjazd zagraniczny może się skończyć powrotem do dwutygodniowej kwarantanny – mówił Kraska.

