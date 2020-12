Nowy afrykański wariant koronawirusa nazwany jest 501.V2. Prof. Salim Abdool Karim, szef komisji doradczej rządu, powiedział dziennikarzom, że wariant 501.V2 jest obecnie częściej diagnozowany niż zwykły koronawirus.

Nowy typ koronawirusa w RPA. Rozprzestrzenia się szybciej

Eksperci próbują teraz odpowiedzieć na pytanie, czy nowej mutacji zapobiegną szczepienia przeciw COVID-19. - Prawdopodobieństwo, że nowe szczepy będą odporne na istniejące szczepionki, jest niewielkie, ale nie "nieistniejące" - oświadczył główny doradca naukowy rządowego programu dystrybucji szczepionek w USA dr Moncef Slaoui w telewizji CNN.

Afrykański wariant koronawirusa 501.V2 rozprzestrzenia się szybciej niż niezmutowana wersja wirusa. Szczep wykryty w RPA jest inny niż nowy szczep koronawirusa rozprzestrzeniający się w Wielkiej Brytanii.

Na informacje o nowej wersji zareagowały już niektóre kraje. Rząd Szwajcarii poinformował w poniedziałek, że zabrania wjazdu do kraju osobom przybywającym z RPA, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa. Taką decyzję podjęto także w Holandii. Rząd holenderski przekazał, że postanowił wstrzymać wszystkie loty pasażerskie z RPA do 1 stycznia ze skutkiem natychmiastowym. Wyjątek uczyniono dla lotów z personelem medycznym, dozwolone też są loty transportowe. Zakaz lotów z i do RPA będzie obowiązywał także w Niemczech, Izraelu, Arabii Saudyjskiej i Turcji.

