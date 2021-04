Adam Niedzielski zapowiedział w Polsat News, że z punktu widzenia sytuacji w szpitalach, "będzie rekomendował przedłużenie obowiązujących obostrzeń".

- Nawet jeżeli jutrzejszy wynik nie będzie duży, to nie jest przesłanka, by myśleć o tym, że jesteśmy w jakieś lepszej sytuacji. W tej chwili fala zachorowań przetacza się przez szpitale - powiedział w "Gościu Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Obostrzenia jednak przedłużone po 9 kwietnia? Niedzielski: będę to rekomendował

- Polityka jaką prowadzimy w zakresie obostrzeń jest taką polityką, że jak tylko pojawia się przestrzeń, to luzujemy. To co zrobiliśmy na przełomie stycznia i lutego było tego odzwierciedleniem. Potem, jak sytuacja się pogorszyła, to wprowadziliśmy decyzje, które obostrzają. Będziemy cały czas się kierowali taką zasadą. Skuteczność tych decyzji jest widoczna w Polsce - przekonywał Niedzielski.

Minister podkreślał, że rząd nie bierze pod uwagę opcji regionalizacji obostrzeń. - Na razie myślę, że nie ma przestrzeni do regionalizacji. Na razie jest chyba najbardziej sensownym i racjonalnym rozwiązaniem jest przedłużenie tego z czym mamy do czynienia - stwierdził.

- Województwa, w których odnotowywane są największe spadki zachorowań, to te województwa, w których jako pierwszych wprowadzono restrykcje - dodał Niedzielski.

RadioZET.pl/ Polsat News