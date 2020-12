Zakaz wychodzenia z domu w ferie zostanie złagodzony? Rzecznik MZ komentuje

Obostrzenia w walce z koronawirusem w postaci kwarantanny narodowej zostały wprowadzone od 28 grudnia. Rzecznik MZ przestrzegał przed ignorowaniem restrykcji. - Jeśli w najbliższych dniach zlekceważymy możliwe zakażenie, symptomy chorobowe, bo np. mamy sylwestra, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że w przyszłym tygodniu trafimy do szpitala - powiedział w poniedziałek. Wojciech Andrusiewicz pytany był także o ewentualne złagodzenie obostrzeń dla dzieci podczas ferii.

Nowe obostrzenia w walce z COVID-19 ruszyły w poniedziałek. Tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3211 nowych przypadkach SARS-CoV-2. Zmarło 29 osób. To spadek w porównaniu z niedzielą. Wzrosła za to liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa oraz przebywających pod respiratorami. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany był o tę kwestię podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Rzecznik MZ o danych dotyczących zakażeń. "Epidemia się nie skończyła"

- Najbardziej trafne porównanie w tym względzie będzie porównaniem do raportu za 24 grudnia. 24 grudnia jeszcze, mimo Wigilii, był dniem roboczym i tu rzeczywiście pod kątem liczby zajętych łóżek obserwujemy wzrost o ponad 300. Co to oznacza? Że epidemia się właśnie nie skończyła, że osoby, które czekają z badaniem, które nie idą do lekarza, niestety trafiają od razu na łóżko szpitalne - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Jeżeli więc też w najbliższych dniach zlekceważymy nasze zakażenie, nasze możliwe zakażenie, zlekceważymy symptomy chorobowe, ponieważ na przykład mamy sylwestra, nie daj Boże, to może z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że w przyszłym tygodniu trafimy do szpitala. A to już dla naszego zdrowia jest bardzo poważne zagrożenie. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia

Dziennikarze pytali również rzecznika resortu zdrowia, czy brane pod uwagę jest poluzowanie obostrzeń dotyczących dzieci w czasie narodowej kwarantanny. Andrusiewicz podkreślił, że obostrzenia dotyczące "dość dużego grupowania się ludzi, które obowiązują nas w sylwestra, dotyczą także naszych dzieci".

Złagodzenie obostrzeń dla dzieci? "Musimy zadbać o osoby starsze"

Zaznaczył, że transmisja koronawirusa u najmłodszych jest dość szybka i wirus jest w stanie przenieść się na osoby starsze. - Jeżeli ferie nasze dzieci spędzą na przykład u dziadków, [...] to pamiętajmy, że uczestnicząc w dość gremialnych wspólnych zabawach, koronawirus może się rozprzestrzeniać bardzo szybko i możemy zakazić choćby naszych dziadków - powiedział. Jak mówił, obowiązujący reżim sanitarny jest bardzo ciężki dla psychiki dziecka i wszyscy musimy się z tym liczyć, "ale musimy zadbać o osoby starsze, do których dzieci mogą przynieść koronawirusa".

Przypomnijmy, od poniedziałku 28 grudnia, czyli od rozpoczęcia tzw. narodowej kwarantanny, dzieci do 16. roku życia mają zakaz wychodzenia z domów bez opieki dorosłych w dni powszednie do godziny 16:00. Zakaz będzie obowiązywał do 17 stycznia, czyli do końca ferii szkolnych. - To będzie trudny czas - powiedział w rozmowie z Radiem ZET szef KPRM Michał Dworczyk i dodał, że trzeba tłumaczyć dzieciom, dlaczego muszą zostać w domach.

Psychologowie obawiają się, że zakaz przemieszczania się może negatywnie wpłynąć na psychikę dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie zakazu wychodzenia z domu. Zdaniem ekspertów długa izolacja może prowadzić do depresji.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

RadioZET.pl/PAP