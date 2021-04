Niedzielski: obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia. Niebawem kolejne decyzje

Obostrzenia epidemiczne zostają przedłużone do 18 kwietnia - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Wprowadzone przez rząd restrykcje pozostają bez zmian. Dodał, że w przyszłym tygodniu będą podejmowane kolejne decyzje związane z sytuacją epidemiczną.

Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej, że w najbliższym czasie, po świątecznych wyjazdach Polaków, trzeba dokładnie przyglądać się sytuacji epidemicznej.

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Obecnie do 9 kwietnia obowiązują zaostrzone zasady, zgodnie z którymi m.in. zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 m kw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Zamknięte pozostają centra i galerie handlowe oraz obiekty hotelowe (z wyjątkiem hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

RadioZET.pl/PAP