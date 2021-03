Kościoły otwarte w Wielkanoc. Episkopat tłumaczy: Człowiek jest nie tylko ciałem

Kościoły pozostaną otwarte w tegoroczną Wielkanoc. Episkopat tłumacząc decyzję rządu stwierdził, że ''człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą''. Modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia – powiedział abp Gądecki.

Adam Niedzielski poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej, że kościoły w kraju będą otwarte dla wiernych w Wielkanoc, ale od soboty 27 marca do 9 kwietnia będzie obowiązywał nowy limit osób w miejscach kultu religijnego "analogiczny jak w przypadku handlu wielkopowierzchniowego", czyli jedna osoba na 20 m kw. przy zachowaniu odległości min. 1,5 m.

Abp Stanisław Gądecki zaapelował w piątek o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych. Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, przewodniczący KEP poprosił, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła przez modlitwę domową i transmisje medialne.

"Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów" – napisał abp Gądecki.

"Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia" – podkreślił przewodniczący KEP.

Nowy limit wiernych w kościele. "Sposób liczenia zależy od proboszczów"

W piątek w czasie briefingu rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak był pytany m.in. o sposób weryfikacji liczby wiernych w kościołach. – To, w jaki sposób zostanie przeprowadzona weryfikacja liczby osób, zależy od gospodarza miejsca. Tutaj każdy proboszcz jest zobligowany do tego, by te wszystkie nałożone ograniczenia wprowadzić w życie i ich przestrzegać. Tu nie ma jakiejś jednej wspólnej metodologii, ponieważ parafie są bardzo różne, miejsca są bardzo różne, wspólnoty są bardzo różne – powiedział.

W jego ocenie zwykle każda wspólnota parafialna jest na tyle dobrze zorganizowana, że znajduje praktyczne rozwiązane, by ten wymóg wprowadzić w życie. Dodał, że w wielu miejscach w Polsce takie systemy weryfikacji istnieją, bardzo dobrze się sprawdzają i spotykają ze zrozumieniem, gdy ktoś nie może wejść z ich powodu do świątyni.

RadioZET.pl/PAP