Policja zapuka do domów w Wielkanoc? "Nie będziemy stosować taryfy ulgowej"

Nowe obostrzenia ustanowione w walce z koronawirusem rząd ogłosi w czwartek. - Popatrzmy na to, co dzieje się u naszych sąsiadów. W Niemczech również w samochodach prywatnych konieczne jest zakładanie maseczek, godzina policyjna w wielu krajach UE. Z taką trzecią falą właśnie się dzisiaj mierzymy i właśnie dlatego my także jutro rano zaprezentujemy dodatkowe obostrzenia, które są konieczne, żeby z jednej strony wypłaszczyć, a z drugiej strony przydusić tę trzecią falę - powiedział premier w środę.

Obostrzenia będą także obejmować Święta Wielkanocne. Podobnie jak w Boże Narodzenie i sylwestra policja będzie reagować w przypadkach łamania rządowych restrykcji. Rzecznik policji Mariusz Ciarka w rozmowie z Onetem podkreślił, że tylko w ciągu ostatniej doby policjanci wystawili ponad 3 tys. mandatów za niezasłanianie ust i nosa. Skontrolowali także prawie 9 tys. placówek handlowych i przeprowadzili ponad 3 tys. kontroli w środkach transportu publicznego.

Ciarka zaznaczył, że jeśli chodzi o przestrzeganie obostrzeń, świadomość społeczeństwa jest coraz większa. - Koronawirus dotknął już wielu ludzi i ich rodziny, w związku z tym ta samodyscyplina jest coraz większa. Z drugiej strony długi okres pandemii spowodował, że wiele osób się do niej przyzwyczaiło i poluzowało sobie tryb życia. Na szczęście takich przypadków wciąż nie jest dużo – mówił w rozmowie z Onetem.

Dodatkowe kontrole policji w Wielkanoc. Czego mogą się spodziewać Polacy?

Rzecznik policji tłumaczył także, że obecnie "w zdecydowanej większości przypadków sądy skazują ludzi za niestosowanie się do obostrzeń". - Pojedyncze sprawy są umarzane najczęściej z powodów formalnych i to o nich jest głośno w mediach, co tworzy u niektórych fałszywe wrażenie, że np. nie trzeba nosić maseczek. Nic bardziej mylnego. W październiku przeprowadzono nowelizację tzw. przepisów covidowych, która w zasadzie zlikwidowała jakąkolwiek dyskusję na ten temat. To są podstawy prawne określone w ustawach, więc tłumaczenie, że na podstawie rozporządzenia nie można karać, nie ma już zastosowania – mówił Ciarka.

Dziennikarz zapytał rzecznika KGP także o to, czy podczas Wielkanocy policja planuje zwiększone kontrole. Ciarka oświadczył, że mundurowych czeka więcej pracy oprócz standardowych kontroli drogowych dotyczących sprawdzania trzeźwości czy stanu technicznego pojazdów. Będzie ona związana właśnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią.

- Na pewno jeszcze mocniej będziemy kontrolować środki transportu publicznego. Ponadto będziemy reagować w miejscach, gdzie będzie gromadziła się większa liczba osób, np. w celu spożywania alkoholu. To są sytuacje, które najczęściej doprowadzają do rozprzestrzeniania się wirusa – tłumaczył funkcjonariusz.

Dodał jednak, że nie ma planów wyrywkowych kontroli w domach. - Nie robiliśmy tego w święta Bożego Narodzenia i nie będziemy robić tego teraz. Natomiast w przypadku zgłoszeń trzeba liczyć się z tym, że policjanci muszą reagować – mówił Ciarka. Zaznaczył, że policja będzie zwracać uwagę także na zgłoszenia dotyczące uroczystości religijnych i nabożeństw. - Jeśli otrzymamy informacje, że są łamane przepisy w kościołach, to nie będziemy stosować taryfy ulgowej. [...] W takiej sytuacji nie ma dla nas znaczenia, czy chodzi o księdza, czy inną osobę – podkreślił rzecznik policji.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Onet.pl