Rząd jeszcze przez kilka miesięcy nie zniesie obostrzeń? "Musimy wytrzymać"

Obostrzenia od 12 lutego będą obowiązywać na nowych zasadach. Poluzowanie restrykcji i częściowe „odmrożenie” niektórych sektorów gospodarki zapowiedział na konferencji 5 lutego premier Mateusz Morawiecki. To na razie dwa tygodnie próby, po których rząd oceni, jak zachowuje się koronawirus i jak poluzowanie obostrzeń wpłynęło na sytuację epidemiczną w kraju. Wtedy dopiero okaże się, czy nie będzie trzeba zrobić kroku wstecz i przywrócić ograniczeń.

Kina, teatry i hotele jeszcze w lutym teoretycznie mają wznowić działalność – choć z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Znajdujące się w dramatycznej sytuacji restauracje, siłownie czy kluby fitness pozostają jednak zamknięte. Argumentem premiera jest to, że "koronawirus najlepiej rozprzestrzenia się w przestrzeniach zamkniętych". Zamknięte branże tymczasem walczą o przetrwanie. - Jest to kolejny przykład na to, że rząd nie chce nam pomagać, nie chce z nami rozmawiać, mimo tego, że podnosimy nasz głos. Nadal jesteśmy pomijani - mówił reporterowi Radia ZET Maciejowi Bąkowi Krzysztof Szymański, który swoje bistro w Gdańsku otworzył mimo restrykcji. Jak podkreślał, nie ma już praktycznie żadnej rządowej pomocy, a na samym wydawaniu posiłków na wynos by zbankrutował.

Możliwe, że po dwóch tygodniach zostaną podjęte decyzje o „odmrażaniu” kolejnych branż, rządzący nie ukrywają jednak, że na pełne zniesienie restrykcji będzie trzeba poczekać jeszcze wiele tygodni.

Morawiecki o obostrzeniach: jeszcze kilka-kilkanaście tygodni

- Myślę, że każdy tego typu krok (stopniowe luzowanie obostrzeń – red.), to mały kroczek do powrotu do normalności – mówił na konferencji Morawiecki. - Chciałbym, abyśmy wszyscy doświadczyli jej w jak najbliższym terminie, ale to zależy od wypełnienia wymogów bezpieczeństwa, bo walka z wirusem nauczyła nas tego jednego, że niczego nie możemy być pewni raz na zawsze. Jednak jeśli zachowamy dyscyplinę i utrzymamy dwutygodniowy rytm stopniowego otwierania gospodarki, to myślę, że dalsze takie etapy są również przed nami - dodał. Podkreślił przy tym jednak, że okres tych trudnych restrykcji i ograniczeń Polacy muszą jeszcze wytrzymać przez kilka, a nawet kilkanaście tygodni. - Po to, by nasze życie gospodarcze i społeczne wróciło na normalne tory – powiedział.

Przypomnijmy, że obecnie krzywa zakażeń w Polsce jest dość „wypłaszczona”. W dziennych raportach resortu zdrowia przybywa około 6 tys. nowych przypadków. Na wysokim poziomie pozostaje jednak liczba zgonów, bo przez COVID-19 każdego dnia umiera kilkaset osób. Zdaniem premiera obserwujemy więc „kruchą stabilizację”, a koronawirus wciąż jest „agresywny”. - Musimy postępować bardzo ostrożnie i nie możemy sobie pozwolić na szerokie luzowanie obostrzeń - podkreślał Morawiecki.

