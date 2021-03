Lockdown jednak w całej Polsce. Decyzję rządu ogłosił na konferencji prasowej w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. - Dynamika zakażeń koronawirusem zdecydowanie przyspiesza. Tempo nie maleje, ale przyrasta. Czas na zdecydowane kroki - mówił szef MZ. Tym zdecydowanym krokiem jest właśnie rozszerzenie lockdownu na cały kraj - również w okresie wielkanocnym.

"W trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendujemy pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe" - przekazał w komunikacie rząd.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia:

Na środowej konferencji prasowej Niedzielski zapewnił, że nie jest planowane wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się. Przyznał jednak, że jeśli sytuacja będzie się pogarszać, rząd jeszcze bardziej zaostrzy restrykcje.

Ogłoszenia decyzji rządu ws. lockdownu w kolejnych województwach spodziewaliśmy się tak naprawdę w czwartek lub w piątek, ale sytuacja epidemiczna z dnia na dzień gwałtownie się pogorszyła. - Mamy bardzo negatywny sygnał w postaci skokowego przyrostu dynamiki zachorowań między kolejnymi tygodniami. Dynamika niedzielna przekroczyła wartość 75 proc., a dzisiejsze dane, które dotyczą dnia wczorajszego pokazują, że ta dynamika wynosi 44 proc. - komentował jeszcze we wtorek w Sejmie minister Adam Niedzielski. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia informowało o 14 396 nowych przypadkach zakażenia. Dzień późnień nowych zakażeń było już ponad 25 tys. Tak wysokich liczb w covidowych raportach nie widzieliśmy od szczytu jesiennej fali zakażeń w Polsce. - Dzisiejsze wyniki nie pozostawiają złudzeń co do rozwoju epidemii w Polsce. Idziemy dość szybką ścieżką wzrostów. Niestety w kolejnych województwach materializują się czarne scenariusze - komentował w środę tuż przed południem rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

