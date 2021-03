Nowe obostrzenia będą obowiązywać w Polsce od soboty 27 marca do 9 kwietnia. "Musimy walczyć w tym samym czasie o zdrowie i życie Polaków i o miejsca pracy Polaków. W lutym, kiedy można było na to pozwolić, poluzowaliśmy niektóre branże, dziś znów musimy zaostrzyć obostrzenia, żeby przerwać łańcuch zakażeń" - mówił dziś premier Morawiecki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił listę nowych restrykcji i zaleceń.

Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski ogłosili dziś, że rząd zaostrza restrykcje w kraju i wprowadza nowe obostrzenia epidemiczne i zalecenia. Nowe obostrzenia będą obowiązywać w Polsce od soboty 27 marca do 9 kwietnia. Tym samym rząd zaostrzył lockdown ogólnokrajowy, wprowadzony 20 marca.

Minister zdrowia podkreślał, że to sytuacja epidemiczna i wydolność służby zdrowia stoją u podstaw decyzji zaostrzającej obostrzenia. - Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką "co można otworzyć", którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia i staraliśmy się takie kroki wykonywać - dodał.

Nowe obostrzenia w Polsce od soboty 27 marca do 9 kwietnia [LISTA]

- Od najbliższej soboty wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa - one będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie, czyli również w tej perspektywie, którą wyznaczaliśmy sobie podejmując decyzję o poprzednich obostrzeniach - poinformował Niedzielski.

- Nie ma już żadnych wątpliwości, że trzecia fala epidemii, z którą obecnie mamy do czynienia, przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia jesienią, czyli drugą falę; że będzie to zarówno większa liczba zachorowań, jak i, co o wiele ważniejsze, większa liczba hospitalizacji - powiedział szef MZ na czwartkowej konferencji prasowej.

Niedzielski zaznaczył, że "ewolucja wirusa i szczególnie pojawienie się mutacji brytyjskiej działa w kierunku nie tylko większej zakaźności, ale jak pokazują dane dotyczące obłożenia łóżek, to również powoduje więcej hospitalizacji".

Podkreślił, że "w szczytowym momencie drugiej fali ten poziom hospitalizacji, czyli obłożenia łóżek w szpitalach pacjentami covidowymi, był rzędu 23 tys. pacjentów". - W tej chwili mamy już tych pacjentów w szpitalnictwie 27 tys. i to jest m.in. jeden, i bardzo ważny powód, dla którego podejmujemy (...) dzisiejsze decyzje - podkreślił Niedzielski.

Twardy lockdown w Polsce. Morawiecki: konieczne ograniczenie mobilności i swobód

Premier podkreślał, że obecna sytuacja epidemiczna "nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody". - Wszystkie, nawet trudne decyzje, są na ten moment jak najbardziej konieczne, po to, żeby opanować tę falę, żeby za dwa, trzy tygodnie było widać wyraźnie, że jesteśmy w innym, lepszym trendzie - przekonywał Morawiecki. Jak dodał, gdyby się to nie udało, sytuacja w Polsce mogłaby przypominać tę, z którą miały do czynienia w zeszłym roku niektóre kraje zachodu, gdzie dla chorych zabrakło miejsc w szpitalach.

Przypomniał też, że obecnie każdego dnia pod respiratorami leży ponad 2 tys. pacjentów. - Stawką naszych działań jest właśnie to, żeby ratować życie naszych obywateli i dlatego ograniczenie mobilności i swobód gospodarczych w tym przypadku jest konieczne - zaznaczył szef rządu.

Zdaniem premiera ludzie to rozumieją - że czasem można luzować obostrzenia, ale niekiedy trzeba je zaostrzać, ponieważ - jak tłumaczył - jednoczenie trzeba walczyć o kilka spraw, przede wszystkim zdrowie i życie obywateli i ich miejsca pracy. -I właśnie dlatego w lutym, kiedy można było pozwolić sobie, lekko poluzowaliśmy niektóre branże. Dzisiaj trzeba znowu zaostrzyć branże po to właśnie, żeby to ograniczenie mobilności pozwoliło przerwać łańcuch zakażeń - dodał Morawiecki.

RadioZET.pl/ Kancelaria Premiera/ PAP