Zamkną żłobki, fryzjerów i sklepy budowlane jednak na dłużej? Szef MZ komentuje

Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wykluczył, że przy utrzymywaniu się trzeciej fali koronawirusa na poziomie ponad 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie rząd wydłuży zaostrzone restrykcje. Te, które wejdą w życie w sobotę 27 marca, miałyby obowiązywać do 9 kwietnia.

Szef resortu mówił o tym w piątek na konferencji prasowej. "Dopóki dynamika wzrostu zachorowań nie spadnie do poziomu zerowego, czyli nie dojdziemy do apogeum, nie ma w ogóle dyskusji o luzowaniu obostrzeń" - zapowiedział Adam Niedzielski.

Zamknięcie żłobków, fryzjerów, sklepów z meblami potrwa dłużej? Minister zdrowia komentuje

Ministra zapytano o to, do jakiego poziomu powinna spaść liczba nowo diagnozowanych zakażeń, by rząd zrezygnował z ostatnio wprowadzonych obostrzeń i np. otworzył w pierwszej kolejności żłobki i przedszkola.

"W tej chwili najważniejszym parametrem jest dynamika wzrostu zachorowań. Już nawet nie patrzymy na liczby bezwzględne [...] tylko patrzymy, co dzieje się z dynamiką zachorowań. Ta dynamika cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, średnio w ciągu tygodnia jest to powyżej 25 proc., co oznacza, że co tydzień mamy przyrost o jedną czwartą przypadków" - odpowiedział Niedzielski.

Dodał, że dopóki nie spadnie ona do poziomu zerowego, czyli nie dojdziemy do apogeum, "nie ma w ogóle dyskusji o luzowaniu obostrzeń" - podkreślił szef resortu zdrowia. W piątek 26 marca MZ poinformowało o ponad 35 tys. nowych zakażeniach, to kolejny rekord od początku pandemii. Przeprowadzono jednak aż 107 tys. testów, również najwięcej w historii. Zmarło 443 chorych.

RadioZET.pl/PAP