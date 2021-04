Obostrzenia przedłużone o ponad tydzień. "Trudna sytuacja w szpitalach"

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń o niespełna dwa tygodnie ogłosił na konferencji prasowej Adam Niedzielski. Lockdown potrwa zatem co najmniej do 18 kwietnia. Minister zdrowia zwrócił uwagę na niebezpieczne parametry dotyczące zajętości łóżek covidowych i respiratorów.

Rząd na środowym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalił, że obecne obostrzenia zostaną przedłużone o ponad tydzień - do 18 kwietnia. Adam Niedzielski przekazał na konferencji prasowej, że obecny spadek zachorowań jest związany z okresem świątecznym i faktem, że to wtorek, a nie jak zwykle poniedziałek był pierwszym dniem poświątecznym.

- Reprezentatywne informacje, to, z jakim trendem mamy do czynienia, będziemy wiedzieli tak naprawdę dopiero w kolejnych dniach - mówił szef resortu zdrowia. - Konsekwencje ewentualnej zwiększonej mobilności w czasie świąt, bo my czekamy na dane dotyczące mobilności, jaka miała miejsce w czasie świąt, skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. Wtedy przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy nie daj Boże złapie drugi oddech - dodał Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że rząd będzie przyglądał się sytuacji w obecnym i następnym tygodniu pod kątem efektów ewentualnej zwiększonej mobilności w okresie Wielkanocy.

Jakie obostrzenia obowiązują do 18 kwietnia?

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostają zamknięte;

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni;

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 m kw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw;

W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób;

Salony fryzjerskie i kosmetyczne pozostają zamknięte;

Żłobki i przedszkola nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej);

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie;

Hotele pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy);

Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

RadioZET.pl/PAP