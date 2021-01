Obostrzenia zostają w dużej mierze przedłużone. Rząd podjął decyzję o przedłużeniu tzw. etapu odpowiedzialności (na razie) do 14 lutego. Z listy obowiązujących restrykcji znika jednak kilka punktów. - Wszystkie reguły dotyczące zgromadzeń publicznych, imprez i przekraczania granicy pozostają bez zmian. Sytuacja bez zmian pozostaje również w gastronomii. Można sprzedawać tylko na wynos. Hotele również są zamknięte dla podróżnych, również tych podróżujących służbowo. To samo tyczy się obiektów sportowych - mówił podczas konferencji prasowej w czwartek (28 stycznia) minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nadal mamy też nauczanie stacjonarne w klasach 1-3. Starsi uczniowie pozostają w trybie nauki zdalnej - dodał. W sprawie powrotu do szkół kolejne decyzje również mają zostać podjęte dopiero w połowie lutego.

To obostrzenia, które zostają z nami na dłużej, a co z luzowaniem restrykcji? Rząd postanowił zrobić - jak mówił Niedzielski - pewien "ostrożny krok".

Obostrzenia od 1 lutego

- Chcemy umożliwić powolny powrót do normalności - podkreślał na konferencji prasowej w kancelarii premiera szef MZ. Od 1 lutego na liście obostrzeń wprowadzane są następujące zmiany:

Podsumowując, obostrzenia, które po 31 stycznia obowiązują nadal to:

- Mamy sytuację, która jest stabilna, ale musimy uwzględniać to, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym. Za dwa tygodnie podejmiemy kolejne decyzje - podsumował w czwartek minister zdrowia.

RadioZET.pl