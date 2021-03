Wielkanoc z limitem osób tak jak Boże Narodzenie? Minister zdrowia wyjaśnia

Rząd ogłosił mocniejszy lockdown. Wobec rosnących zakażeń koronawirusem i załamującego się systemu opieki zdrowotnej premier oświadczył, że "sytuacja nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody". Zamknięte zostały centra handlowe (z wyjątkiem aptek i sklepów spożywczych) oraz wysokopowierzchniowe sklepy meblowe. Od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte zostały także żłobki i przedszkola, wyjątek stanowi opieka dla dzieci służb medycznych i porządkowych. W ciągu kolejnych 11 dni nie będzie można także skorzystać z usług fryzjerskich.

Lockdown w Polsce. Nowe obostrzenia w Wielkanoc. Co z limitem osób?

- Nie ma już żadnych wątpliwości, że trzecia fala epidemii, z którą obecnie mamy do czynienia, przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia jesienią, czyli drugą falę; że będzie to zarówno większa liczba zachorowań, jak i, co o wiele ważniejsze, większa liczba hospitalizacji - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej szef MZ Adam Niedzielski.

Zaznaczył, że "obecna sytuacja epidemiczna wygląda w ten sposób, że średni poziom zachorowań w Polsce osiągnął już wartość prawie 24,5 tys.". - W szczytowym momencie drugiej fali to było 26 tys., ale należy się spodziewać, że w kolejnych co najmniej dwóch tygodniach będziemy obserwowali dalsze wzrosty, dalsze zwiększenie liczby zachorowań, i co za tym idzie, liczby hospitalizacji - przekonywał.

Na konferencji prasowej, podczas której poinformowano o nowych obostrzeniach, Mateusz Morawiecki zaapelował o spędzenie Wielkanocy w gronie najbliższych. Padło także pytanie, czy limity zgromadzeń się zmienią. Minister zdrowia doprecyzował, ile osób może spotkać się w tym czasie. Przypomniał, że nadal obowiązuje limit dla zgromadzeń - do pięciu osób. - Wszystkie zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory, oprócz tych, które informowaliśmy, że się zmienią, obowiązują te same, czyli limit zgromadzeń jest pięcioosobowy - odpowiedział szef resortu zdrowia. - Przypomnę, że w ramach tego limitu nie są zaliczane osoby, które odbyły szczepienie - podkreślił Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP