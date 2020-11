Obostrzenia spowodowane rozprzestrzeniającą się drugą falą koronawirusa, ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego w środę, wchodzą w życie w sobotę 7 listopada.

Rozporządzenie dotyczące nowych restrykcji zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Obostrzenia wchodzą w życie w sobotę . Rząd opublikował rozporządzenie [LISTA]

Te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone, pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od 1 do 3 i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej 4 klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy datę 29 listopada, być może będziemy musieli ją przesunąć – mówił w środę premier, wymieniające nowe restrykcje, które obowiązywać będą w całej Polsce już w najbliższy weekend.

Od soboty 7 listopada obiekty hotelarskie w Polsce będą otwarte tylko dla gości odbywających podróże służbowe - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Poinformował też, że sklepy w galeriach handlowych będą od soboty zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii i sklepów usługowych.

Premier poinformował też o podniesieniu progów bezpieczeństwa dla handlu. - W mniejszych sklepach - poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać tylko jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w większych pozostaje do 15 osób – kontynuował Morawiecki.

fot. Dziennik Ustaw/screenshot

Nowe restrykcje dotkną - jak zapowiedział szef rządu - m.in. placówki kultury - tymczasowo zamknięte mają zostać kina, teatry, muzea, galerie sztuki oraz inne instytucje, które świadczą usługi kulturalne. Specjalny 500-złotowy bon na zakup sprzętu do pracy zdalnej otrzymają nauczyciele. - To mogą być kamerki, inny sprzęt elektroniczny, który może się przydać nauczycielom i jest w tym przypadku niezbędny, żeby w jak najbardziej skuteczny sposób prowadzić pracę zdalną - wyjaśniał w środę Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP/DziennikUstaw